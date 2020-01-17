«Вроде как очищает от грехов»: как бывшие губернаторы ныряли в прорубь (видео)

В ночь с 18 на 19 января по традиции состоятся крещенские купания. Это необязательный ритуал для верующих. И пока амурчане собираются с духом, чтобы окунуться в ледяную прорубь, редакция Альфа ТВ решила вспомнить этот волевой поступок предыдущих губернаторов Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, традицию нырять в прорубь среди амурских чиновников ввел Олег Кожемяко. В 2011 году он привлек к этому группу чиновников: первого вице-премьера правительства Виктора Капканщикова, главного федерального инспектора по Амурской области Александра Решетникова, начальника областного управления Федеральной миграционной службы Сергея Нагаева, начальника управления судебного департамента Юрия Карлинского. При губернаторе Кожемяко в купель окунались глава администрации Павел Березовский в 2014 году и мэр Александр Козлов – в 2015-м. Тогда оба сделали это в первый раз в жизни.

Участие Александра Козлова в крещенской традиции стало достоянием общественности еще в 2015 году, когда он занимал пост мэра Благовещенска. По его словам, тогда он окунулся первый раз в жизни. Вместе с Александром Козловым в проруби побывали его заместители Владимир Константинов и Дмитрий Тетенькин, начальник управления образования города Элина Поцелуева и начальник управления по делам молодежи Анастасия Дымова. Позже он делился опытом крещенских ныряний в социальных сетях в 2018 году, когда вместе с ним окунулись в ледяной воде руководитель благовещенского спортуправления Дмитрий Кутека и генеральный директор «Регионального центра спортивной подготовки» Михаил Лапин.

В этом году в Амурской области оборудовано 20 купелей: