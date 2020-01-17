«Вроде как очищает от грехов»: как бывшие губернаторы ныряли в прорубь (видео)
В ночь с 18 на 19 января по традиции состоятся крещенские купания. Это необязательный ритуал для верующих. И пока амурчане собираются с духом, чтобы окунуться в ледяную прорубь, редакция Альфа ТВ решила вспомнить этот волевой поступок предыдущих губернаторов Приамурья.
Как сообщало Амур.инфо, традицию нырять в прорубь среди амурских чиновников ввел Олег Кожемяко. В 2011 году он привлек к этому группу чиновников: первого вице-премьера правительства Виктора Капканщикова, главного федерального инспектора по Амурской области Александра Решетникова, начальника областного управления Федеральной миграционной службы Сергея Нагаева, начальника управления судебного департамента Юрия Карлинского. При губернаторе Кожемяко в купель окунались глава администрации Павел Березовский в 2014 году и мэр Александр Козлов – в 2015-м. Тогда оба сделали это в первый раз в жизни.
Участие Александра Козлова в крещенской традиции стало достоянием общественности еще в 2015 году, когда он занимал пост мэра Благовещенска. По его словам, тогда он окунулся первый раз в жизни. Вместе с Александром Козловым в проруби побывали его заместители Владимир Константинов и Дмитрий Тетенькин, начальник управления образования города Элина Поцелуева и начальник управления по делам молодежи Анастасия Дымова. Позже он делился опытом крещенских ныряний в социальных сетях в 2018 году, когда вместе с ним окунулись в ледяной воде руководитель благовещенского спортуправления Дмитрий Кутека и генеральный директор «Регионального центра спортивной подготовки» Михаил Лапин.
В этом году в Амурской области оборудовано 20 купелей:
- город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
- город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
- село Белогорье, ключ на въезде в село;
- поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
- город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
- город Сковородино, ГТС (плотина);
- город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
- Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
- Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
- Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
- Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
- Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
- Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
- Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
- Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
- Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
- Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
- город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
- город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
- город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.
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