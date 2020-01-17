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17января
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«Вроде как очищает от грехов»: как бывшие губернаторы ныряли в прорубь (видео)

«Вроде как очищает от грехов»: как бывшие губернаторы ныряли в прорубь (видео)

В ночь с 18 на 19 января по традиции состоятся крещенские купания. Это необязательный ритуал для верующих. И пока амурчане собираются с духом, чтобы окунуться в ледяную прорубь, редакция Альфа ТВ решила вспомнить этот волевой поступок предыдущих губернаторов Приамурья.

Как сообщало Амур.инфо, традицию нырять в прорубь среди амурских чиновников ввел Олег Кожемяко. В 2011 году он привлек к этому группу чиновников: первого вице-премьера правительства Виктора Капканщикова, главного федерального инспектора по Амурской области Александра Решетникова, начальника областного управления Федеральной миграционной службы Сергея Нагаева, начальника управления судебного департамента Юрия Карлинского. При губернаторе Кожемяко в купель окунались глава администрации Павел Березовский в 2014 году и мэр Александр Козлов – в 2015-м. Тогда оба сделали это в первый раз в жизни.

Участие Александра Козлова в крещенской традиции стало достоянием общественности еще в 2015 году, когда он занимал пост мэра Благовещенска. По его словам, тогда он окунулся первый раз в жизни. Вместе с Александром Козловым в проруби побывали его заместители Владимир Константинов и Дмитрий Тетенькин, начальник управления образования города Элина Поцелуева и начальник управления по делам молодежи Анастасия Дымова. Позже он делился опытом крещенских ныряний в социальных сетях в 2018 году, когда вместе с ним окунулись в ледяной воде руководитель благовещенского спортуправления Дмитрий Кутека и генеральный директор «Регионального центра спортивной подготовки» Михаил Лапин.

В этом году в Амурской области оборудовано 20 купелей:

  1. город Благовещенск, река Зея, район улицы Амурской,1;
  2. город Благовещенск, река Амур, переулок Святителя Иннокентия, 1;
  3. село Белогорье, ключ на въезде в село;
  4. поселок Мухинка, озеро Гальянье, район туристической базы;
  5. город Зея, река Зея, 644 – 638 километр;
  6. город Сковородино, ГТС (плотина);
  7. город Тында, река Тында, район кафе «Берег»;
  8. Тындинский район, поселок Усть-Нюкжа, река Олекма;
  9. Тындинский район, поселок Юктали, река Нюкжа, 500 метров ниже ледовой переправы;
  10. Михайловский район, село Поярково, река Амур, пляж;
  11. Бурейский район, поселок Бурея, река Бурея;
  12. Бурейский район, поселок Талакан, ключ;
  13. Бурейский район, поселок Прогресс, водохранилище в среднем течении реки Кивда;
  14. Селемджинский район, поселок Февральск, река Бысса, район автомобильного моста;
  15. Шимановский район, село Петруши, дамба «Белава»;
  16. Константиновский район, село Константиновка, река Амур, пляж;
  17. Константиновский район, село Крестовоздвиженка, река Уртуй, район моста;
  18. город Райчихинск, озеро Ремзоводское;
  19. город Свободный, река Зея, район спасательной станции;
  20. город Циолковский, река Пера, район моста перед въездом в город.

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#Альфа ТВ #губернатор

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