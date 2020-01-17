Амурчан просят помочь в поисках жителя Свободного

Фото: instagram.com/grompoisk

Жителей Амурской области просят помочь в поисках пропавшего мужчины. О его судьбе неизвестно с начала января.

Разыскиваемый – Дмитрий Бушуев 1978 года рождения. Он проживает в городе Свободный. Как сообщает в Инстаграме поисково-спасательный отряд «Гром», мужчина 4-5 января покинул диспансер в поселке Юхта Свободненского района.

Приметы Дмитрия Евгеньевича: рост 170 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: резиновые тапочки, темные фланелевые штаны, черная куртка с капюшоном, шапка темного цвета. Особые приметы: хромает на обе ноги, татуировка на предплечье.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.