Глава Белогорска поручил проверить организацию питания в детских садах

Организацию питания в учреждениях дошкольного образования Белогорска решено проверить. Предпосылками к этому стало увеличение стоимости питания в детских садах и сообщения родителей, которые те адресуют главе города Станиславу Мелюкову.

Эту ситуацию глава Белогорска обсудил с представителями комитета по образованию и делам молодежи, родительской общественностью, заведующими детскими садами, представителями Пенсионного фонда и Роспотребнадзора.

«В связи с тем, что за последние пять лет в первый раз увеличили стоимость питания в детских садах со 185 до 199 рублей, посчитал необходимым разобраться в том, как кормят наших детей в детских садах, – сказал глава города. – От родителей, которые обращаются ко мне в инстаграме, я узнаю, что то, чем кормят детей, не всегда соответствует утвержденному десятидневному меню. Поэтому вопросы, которые требуют решения, есть. Теперь необходимо понять, что можно улучшить или изменить».

Согласно меню на 10 дней для учреждений дошкольного образования в Белогорске, дневное питание ребенка должно состоять из завтрака, второго завтрака, обеда и уплотненного полдника. В рацион входят сбалансированные, согласно нормам физиологических потребностей в энергии, блюда, соответствующие возрастным группам от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет. В меню есть каши, молочные блюда, супы, плов, салат, овощи, хлеб, бутерброды с маслом, макароны, котлеты, печень, рыба, мясо, творог, омлет, картофель, чай, компот, кисель, сок.

«Мы с октября прошлого года организовали в школах бесплатное питание для начальных классов. Было непросто, но мы уложились в 25 рублей в день, которые определены областным бюджетом. И должен вам сказать, что при системном подходе руководителей к этому вопросу удалось сформировать сбалансированный рацион, – отметил Станислав Мелюков. – Меню в школах немногим отличается от меню в детских садах, поэтому мне непонятны обращения о засилье квашеной капусты, перловки. Считаю необходимым проверить меню, особенно тщательно это надо сделать в отношении затратных продуктов».

Глава Белогорска поручил экономическому блоку проверить меню, а информационному блоку – провести мониторинг повсеместного размещения меню на сайтах детских садов. После объективной оценки организации питания в дошкольных учреждениях Белогорска будут приняты решения о мерах по его улучшению.

В ходе совещания глава также озвучил предложение провести конкурс среди детских садов на лучшую организацию питания дошколят, информирует пресс-служба администрации Белогорска.