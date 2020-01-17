Амурчанка потеряла почти 150 тысяч рублей, скачав приложение на телефон

В дежурную часть благовещенской полиции обратилась жительница города 1995 года рождения. Девушка сообщила, что с ее банковской карты пропало 146 тысяч рублей.

Амурчанка рассказала, что ночью на ее номер позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что с карты девушки кто-то пытается снять деньги.

Чтобы якобы этого избежать, злоумышленник предложил установить программу удаленного доступа, которая защитит счет клиентки банка. После того как потерпевшая установила приложение, пришел пароль на телефон. Звонивший попросил его продиктовать, что девушка и сделала. После выполнения всех указаний преступника деньги, находящиеся на банковской карте амурчанки, были списаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция напоминает правила безопасности:

– сотрудники службы безопасности банков не звонят клиентам. При возникновении подозрительных операций счет банковской карты блокируется;

– перезванивайте в банк, набрав номер, который находится на обратной стороне вашей карты. Номер необходимо набирать вручную;

– ни в коем случае не называется данные своей банковской карты;

– не устанавливайте сторонние программы по указаниям неизвестных, не сообщайте им пароли, которые приходят в смс-сообщениях на ваш телефон.

О совершении преступлений необходимо сообщать в полицию по телефону: 02 (102 – с мобильного телефона) или 8 (4162) 59-40-59.