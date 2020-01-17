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17января
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сегодня, 15:25 7

Амурчанка потеряла почти 150 тысяч рублей, скачав приложение на телефон

Амурчанка потеряла почти 150 тысяч рублей, скачав приложение на телефон
Фото: pixabay.com

В дежурную часть благовещенской полиции обратилась жительница города 1995 года рождения. Девушка сообщила, что с ее банковской карты пропало 146 тысяч рублей.

Амурчанка рассказала, что ночью на ее номер позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сказал, что с карты девушки кто-то пытается снять деньги.

Чтобы якобы этого избежать, злоумышленник предложил установить программу удаленного доступа, которая защитит счет клиентки банка. После того как потерпевшая установила приложение, пришел пароль на телефон. Звонивший попросил его продиктовать, что девушка и сделала. После выполнения всех указаний преступника деньги, находящиеся на банковской карте амурчанки, были списаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция напоминает правила безопасности:

  • – сотрудники службы безопасности банков не звонят клиентам. При возникновении подозрительных операций счет банковской карты блокируется;
  • – перезванивайте в банк, набрав номер, который находится на обратной стороне вашей карты. Номер необходимо набирать вручную;
  • – ни в коем случае не называется данные своей банковской карты;
  • – не устанавливайте сторонние программы по указаниям неизвестных, не сообщайте им пароли, которые приходят в смс-сообщениях на ваш телефон.

О совершении преступлений необходимо сообщать в полицию по телефону: 02 (102 – с мобильного телефона) или 8 (4162) 59-40-59.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Пока за такие виды мошеннических действий не начнут давать пожизненные сроки, так и будет продолжаться. К тому же это подрывает доверие к банковской системе.

  • Мысли вслух

    Мысли вслух
    2 часа назад

    Я ещё могу понять, что людей более старшего возвраста могут подобным образом развести, но чтоб в 25 лет в такой развод поверить...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Rick1979

    Пока за такие виды мошеннических действий не начнут давать пожизненные сроки, так и будет продолжаться. К тому же это подрывает доверие к банковской системе.



    Вы о чём? Какие пожизненные сроки? Какое доверие к банковской системе?... Чуть ли ни каждый день происходит подобное и далёк от мысли, что "жертвы" не читали, или не слышали об этом. На всех ресурсах твердят одно и тоже: "Банковские работники НИКОГДА не спрашивают данные карт и приходящие пароли. Не доходит? Ну извините, получайте, что заслужили...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    ночью спать надо))

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    Заплатила налог на тупость.Инфантильная молодёжь нынче,хуже старческой деменции.

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    Если бы был у нее айфон, то деньги были бы целы.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    1 час назад

    Stupid cunt-диагноз.

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