Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 0

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 18 января

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 18 января
Фото: Амур.инфо

Ночью 18 января в Амурской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами опустится морозный туман.

Ветер подует с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по северу опустится до минус 32...37, местами – до 22...27, по югу – будет минус 20...25, местами – 27...32 градуса.

Днем по северу области ожидается переменная облачность, по югу – облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Восточный, северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура по северу составит 18...23, по югу – 13...18 градусов ниже нуля.

В Благовещенске день будет облачным, но без осадков. Ночью ветер подует с юго-востока, днем – с северо-востока, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью 22...24, днём – 14...16 градусов мороза, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 229

#погода

распечатать


Общество 9

В Амурской области крещенских морозов не будет
Общество

Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений
Общество 2

Гидрометцентр: февраль в Приамурье будет холодным и снежным
Общество

День будет ясным: прогноз погоды в Амурской области на 16 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь