Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 18 января

Фото: Амур.инфо

Ночью 18 января в Амурской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами опустится морозный туман.

Ветер подует с востока, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по северу опустится до минус 32...37, местами – до 22...27, по югу – будет минус 20...25, местами – 27...32 градуса.

Днем по северу области ожидается переменная облачность, по югу – облачно с прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Восточный, северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура по северу составит 18...23, по югу – 13...18 градусов ниже нуля.

В Благовещенске день будет облачным, но без осадков. Ночью ветер подует с юго-востока, днем – с северо-востока, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью 22...24, днём – 14...16 градусов мороза, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр.