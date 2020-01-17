Центр, микрорайон, Тайвань, КПП: агент по недвижимости о районах Благовещенка

Одними из первых это заметили специалисты по недвижимости, ведь с разными домами, жилищными комплексами и районами они работают каждый день.

"Экскурс" в районы Благовещенска проводит специалист по недвижимости компании "Этажи" Инга Полторак.

Условное разделение

- Начнем с того, что какого-то задокументированного разделения Благовещенска на микрорайоны не существует. Есть районы, которыми обозначают территорию многие горожане, в том числе агенты по недвижимости.

"Глобально" выделяют «город», «микрорайон» и отдаленные территории. А внутри уже выделяются отдельные:

- Город. Исторический центр Благовещенска, здесь он начал строиться, здесь большинство архитектурных памятников, и большая часть территории давно застроена. Новостройки - явление единичное и, чаще всего, дорогостоящее: за последние годы в центральной части появилось несколько клубных домов, чуть ранее – дома класса «комфорт».

Примерные границы: ул. Краснофлотская-Тенистая-Первомайская-Загородная.

Сам город мы условно делим: район мебельной фабрики, первомайского парка, "Черемушки" и т.д.

- Микрорайон. Сюда мы попадаем, проехав кольцевую развязку по улице Калинина. Микрорайон ограничен Новотроицким и Игнатьевским шоссе. В нем можно выделить, опять же условно, «Тепличку», «Солнечный», «Подсолнухи», второй микрорайон.

Кроме этих двух основных в Благовещенске выделяют еще два близко расположенных к друг другу района: Тайвань, КПП.

Тайвань и КПП, ранее считавшиеся совсем непривлекательными, в последнее время меняют статус. Здесь (особенно на Тайване) идет активная застройка и, как следствие - развитие инфраструктуры.

Ценовая политика

Цены на вторичку в микрорайоне ниже на 2-10 %, чем на аналогичные квартиры в городе. Вторичка же на Тайване и КПП значительно дешевле, чем аналогичное жилье в городе. А вот цены на новостройки в отдаленных районах только слегка ниже.

Не все покупатели понимают, что некогда самые неблагополучные КПП и Тайвань теперь по безопасности и развитию инфраструктуры не уступают многим другим районам города. Поэтому зачастую риэлторы убеждают клиентов, ограниченных в бюджете, обратить свое внимание на эти районы.

Хуже всего продаются квартиры в Моховой пади, на Сплавконторе, в Астрахановке, Белогорье. И это, пожалуй, самое недорогое жилье в нашем городе.

Отдельно, хоть это и не Благовещенск, можно выделить Чигири. Прекрасный вариант для бюджетного случая. Недорогие квартиры в малоэтажных, современной постройки, кирпичных домах. Район развивается, до города 15 минут на машине.

Покупая квартиру, люди, в первую очередь, исходят из своих финансовых возможностей и потребностей по площади и количеству комнат. Район тоже важен, но город у нас не такой большой, и окраины сейчас развиваются. Поэтому не стоит оставлять их без внимания при выборе жилья.