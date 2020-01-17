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17января
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Борис Белобородов: ошибочно думать, что новый премьер-министр ужесточит налоги

Борис Белобородов: ошибочно думать, что новый премьер-министр ужесточит налоги

Новым премьер-министром России утвержден руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. После неожиданного для многих назначения стали звучать мнения, что президент намерен ужесточить налоговую политику и увеличить собираемость налогов.

«Несмотря на то, что ситуация в стране не самая лучшая, тем не менее последние два года ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составлял 15-20 % ежегодно. О чем это говорит? Это говорит о высокой эффективности Мишустина как государственного управленца. А если говорить об обывательских страхах – ну все, пришел налоговик, теперь с нас заберут последнюю копейку, – думаю, нет. Потому что налоговик Мишустин на прежнем рабочем месте прекрасно справлялся с этой задачей. Я думаю, что, основываясь на его хорошем управленческом опыте, он должен будет поставить работу всего правительства на правильную систематическую основу», – считает председатель амурского отделения «Опора России» Борис Белобородов.

Тем временем к государственным контролирующим органам много вопросов у амурских предпринимателей. В программе «Простые вопросы» Борис Белобородов рассказал, что почти третья часть из них сталкивается с различными видами административного давления. Эти факты стали известны в ходе проекта «Защити свои права», который реализует региональное отделение «Опоры России» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Есть случаи, когда предприниматели жалуются, что проверяющим удобно проверить легально работающий бизнес, а нелегалы рядом за углом с лотка торгуют без документов, и никто к ним не подходит, потому что знают, что с них ничего не возьмешь», – рассказывает Борис Леонидович.

На какие еще нарушения жалуются предприниматели и как можно связаться с экспертами проекта «Защити свои права», об этом в видео.

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#Простые вопросы #торговля #финансы #экономика

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Комментарии
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  • КП

    КП
    3 часа назад



    «Несмотря на то, что ситуация в стране не самая лучшая, тем не менее, последние два года ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составлял 15-20 % ежегодно. О чем это говорит? Это говорит о высокой эффективности Мишустина как государственного управленца.



    Знаем какая у него была эффективность. Спускал план по сборам, а вы как хотите, так и собирайте. В результате экономика не растёт, налоговая нагрузка не растёт, а вот сборы растут.

  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    а БОРИС БЕЛОБОРОДОВ за какую партию? не за ЕР случайно?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Здесь прогиб могут не засчитать. Надо на каком нибудь московском сайте.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Я так думаю конечно за ЕР. Так хвалить нового премьера.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    КП



    «Несмотря на то, что ситуация в стране не самая лучшая, тем не менее, последние два года ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составлял 15-20 % ежегодно. О чем это говорит? Это говорит о высокой эффективности Мишустина как государственного управленца.



    Знаем какая у него была эффективность. Спускал план по сборам, а вы как хотите, так и собирайте. В результате экономика не растёт, налоговая нагрузка не растёт, а вот сборы растут.



    ...поправлю малость - налоговая нагрузка, как раз, растет. соответственно и сборы за счет нее.

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Ошибочно думать, что новый премьер-министр улучшит жизнь людям в нашей стране.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    56 минут назад

    Главное вовремя лизнуть,авось зачтется...так держать Б.Л.

  • full

    full
    30 минут назад

    Увеличит или нет, даже не принципиально. Человек, который считает тройное налогообложение нормой, априори не может быть честным.

  • retrogr

    retrogr
    23 минуты назад

    это чудо уже заявило об увеличение налоговой нагрузки и решении пенсионного вопроса - окончательно кинуть всех с замороженной частью накоплений

  • Scoville

    Scoville
    4 минуты назад

    Для торговли природными ресурсами население не нужно. Никто не будет заморочиваться улучшением жизни людей. 20 лет этого не было и сейчас не будет. Весь этот цирк для снятия напруги. Ссцат что рванет.

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