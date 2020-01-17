Борис Белобородов: ошибочно думать, что новый премьер-министр ужесточит налоги

«Несмотря на то, что ситуация в стране не самая лучшая, тем не менее последние два года ежегодный прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составлял 15-20 % ежегодно. О чем это говорит? Это говорит о высокой эффективности Мишустина как государственного управленца. А если говорить об обывательских страхах – ну все, пришел налоговик, теперь с нас заберут последнюю копейку, – думаю, нет. Потому что налоговик Мишустин на прежнем рабочем месте прекрасно справлялся с этой задачей. Я думаю, что, основываясь на его хорошем управленческом опыте, он должен будет поставить работу всего правительства на правильную систематическую основу», – считает председатель амурского отделения «Опора России» Борис Белобородов.

Тем временем к государственным контролирующим органам много вопросов у амурских предпринимателей. В программе «Простые вопросы» Борис Белобородов рассказал, что почти третья часть из них сталкивается с различными видами административного давления. Эти факты стали известны в ходе проекта «Защити свои права», который реализует региональное отделение «Опоры России» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Есть случаи, когда предприниматели жалуются, что проверяющим удобно проверить легально работающий бизнес, а нелегалы рядом за углом с лотка торгуют без документов, и никто к ним не подходит, потому что знают, что с них ничего не возьмешь», – рассказывает Борис Леонидович.

На какие еще нарушения жалуются предприниматели и как можно связаться с экспертами проекта «Защити свои права», об этом в видео.