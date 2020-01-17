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17января
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сегодня, 20:30 6

Россия на одну строчку поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия на одну строчку поднялась в рейтинге лучших стран мира
Фото: pixabay.com

Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 лучших стран мира и заняла 23-е место. В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 – 26-е.

Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других, пишет РИА Новости.

Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место – как «самое могущественное государство», четвертое – среди «самых влиятельных стран».

Помимо этого, Россия заняла 12-е место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.

Гораздо хуже эксперты оценили ситуацию с ведением бизнеса в России. В категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россия оказалась на последнем, 73 месте, в категории «лучшие страны для начала бизнеса» – на предпоследнем месте.

Однако, согласно последнему опубликованному авторитетному международному рейтингу Doing Business, Россия заняла 28-е место в мире. При этом российские позиции в последние годы постоянно улучшаются в этом списке.

Также U.S. News & World Report отдали России 70-е место в категории «место для комфортной пенсии».

Рейтинг был составлен на основе опроса двадцати тысяч респондентов по всему миру. Для оценки эксперты использовали 65 критериев.

Журнал U.S. News & World Report основан в середине прошлого века. С тех пор издание в большинстве случаев составляет рейтинги в США, в частности, среди вузов и клиник. При этом методика подсчета часто вызывала критику со стороны некоторых экспертов.

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#жизнь

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Ну вот, теперь наша страна одним глазом выглядывает из жопы мира. Хоть какие-то хорошие новости в начале года :-)

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Выражаясь словами одного "сказочника" - это "Прорыв"!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Ещё бы не нахваливали"

    Другими словами, позиция министра финансов России А.Кудрина, убедившего правительство вкладывать деньги Стабилизационного фонда в ценные бумаги иностранных банков, полностью соответствовала рекомендациям Запада.

    Вывод: если созданные Стабилизационный фонд, потом Резервный фонд, потом Фонд национального благосостояния выводились из доходов бюджета, инвестировались в ценные бумаги западных стран в интересах зарубежных транснациональных корпораций и государств, то они не играли «решающей роли в кризис 2008–2009 года… в спасении экономики, социальных расходов», как пытается убедить сегодня россиян и президента В.Путина «финансовый менеджер» Алексей Кудрин.

    Главное направление использования выведенных из бюджета средств — инвестирование их в ценные бумаги и акции иностранных компаний, по словам А.Кудрина, «мы покупаем услугу по сохранению фонда». Покупаем услугу за рубежом! Посчитаем эффективность подобной услуги.

    https://www.mk.ru/economics/2020/01/16/gosudarstvo-prodolzhaet-obkradyvat-ekonomiku-teoriya-effektivnykh-menedzherov-ushherbna.html

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Все эти рейтинги, конечно, это "средняя температура по больнице".

    Но если хочется поиграть в эти топ-чарты, то вот рассмотрим там же другие индексы.

    Качество жизни - 34 место, неплохо оценили.

    На другом популярном сайте "numbeo.com" Россия уже на 67 месте по качеству жизни.

    Ну и если зайти в раздел статистики ЦРУ, то по продолжительности жизни Россия уже на 155 месте.

    Вот такая арифметика.

  • Мапа

    Мапа
    36 минут назад



    В категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россия оказалась на последнем, 73 месте



    Это неудивительно, ведь об необходимости улучшения инвестиционного климата для западных партнеров и безудержной жажде привлечения иностранных инвестиций все уши уже прожужали наши "великие экономисты"!



    на второе место – как «самое могущественное государство»



    Здесь видимо "не дает покоя" оценщикам доставшийся нам в наследство от СССР ядерный щит. Под эту "страшилку" могут постоянно наращивать и без того самый громадный в мире бюджет Пентагона. Правда в последние годы в списке угроз нац. безопасности США нам приходится соперничать с Китаем.

  • Мапа

    Мапа
    30 минут назад

    vertex

    "Ещё бы не нахваливали"

    Другими словами, позиция министра финансов России А.Кудрина, убедившего правительство вкладывать деньги Стабилизационного фонда в ценные бумаги иностранных банков, полностью соответствовала рекомендациям Запада.

    Вывод: если созданные Стабилизационный фонд, потом Резервный фонд, потом Фонд национального благосостояния выводились из доходов бюджета, инвестировались в ценные бумаги западных стран в интересах зарубежных транснациональных корпораций и государств, то они не играли «решающей роли в кризис 2008–2009 года… в спасении экономики, социальных расходов», как пытается убедить сегодня россиян и президента В.Путина «финансовый менеджер» Алексей Кудрин.

    Главное направление использования выведенных из бюджета средств — инвестирование их в ценные бумаги и акции иностранных компаний, по словам А.Кудрина, «мы покупаем услугу по сохранению фонда». Покупаем услугу за рубежом! Посчитаем эффективность подобной услуги.

    https://www.mk.ru/economics/2020/01/16/gosudarstvo-prodolzhaet-obkradyvat-ekonomiku-teoriya-effektivnykh-menedzherov-ushherbna.html



    +++



    Между тем Россия, продолжая следовать неолиберальной модели экономического развития, под предлогом мнимой борьбы с инфляцией усиленно выводит так называемую «избыточную ликвидность», наращивая золотовалютные резервы, фонды, подпитывая финансами экономики развитых стран.



    Да, это один из столпов нашей Гайдороэкономики: заработанные деньги сразу же отдаввать взаймы на хранение богатым соседям по планете.

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