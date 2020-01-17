Россия на одну строчку поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 лучших стран мира и заняла 23-е место. В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 – 26-е.

Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других, пишет РИА Новости.

Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место – как «самое могущественное государство», четвертое – среди «самых влиятельных стран».

Помимо этого, Россия заняла 12-е место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.

Гораздо хуже эксперты оценили ситуацию с ведением бизнеса в России. В категории «самые дружественные для бизнеса страны» Россия оказалась на последнем, 73 месте, в категории «лучшие страны для начала бизнеса» – на предпоследнем месте.

Однако, согласно последнему опубликованному авторитетному международному рейтингу Doing Business, Россия заняла 28-е место в мире. При этом российские позиции в последние годы постоянно улучшаются в этом списке.

Также U.S. News & World Report отдали России 70-е место в категории «место для комфортной пенсии».

Рейтинг был составлен на основе опроса двадцати тысяч респондентов по всему миру. Для оценки эксперты использовали 65 критериев.

Журнал U.S. News & World Report основан в середине прошлого века. С тех пор издание в большинстве случаев составляет рейтинги в США, в частности, среди вузов и клиник. При этом методика подсчета часто вызывала критику со стороны некоторых экспертов.