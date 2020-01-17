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17января
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сегодня, 14:27 8

В Благовещенске семья сделала из елки детский конструктор (видео)

В Благовещенске семья сделала из елки детский конструктор (видео)

Семейная пара из Благовещенска Евгения Нифонтова и Михаил Курлапов сделали из старой новогодней елки конструктор для дочери. Специальных инструментов и умений процесс изготовления конструктора не потребовал: нужны нож и дрель для шлифовки.

О семье и необычном использовании б/у дерева рассказало амурское министерство лесного хозяйства у себя в Инстаграме. «Плюсы очевидны – дерево идеальный природный материал для игрушек, его приятно держать в руках. А запах? Правда, очень приятный? Из такого конструктора можно соорудить целый город и даже ракетоноситель. Так что засучиваем рукава и начинаем мастерить», – добавили в министерстве.

Конструктор рассчитан и на годовалого, и на шестилетнего малыша. Детали получаются разными, не похожими друг на друга. «Это даёт ребенку понимание, что в природе нет ничего одинакового. Нештампованные кубики дарят широкий простор для фантазии и игр», – отмечают создатели конструктора.

Фото: woodtoys_2020

Просмотров всего: 697

#дети #Новый год

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    молодцы

  • Kniga

    Kniga
    2 часа назад

    Круто. Вот что получается когда голова работает и руки из нужного места.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Молодцы, конечно. И заодно про годовые кольца можно рассказать

    Только хранить неудобно в доме, мне так кажется - места много занимает.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Свежая сосновая древесина может все смолой перепачкать. Тут надо быть осторожным. Не отмоешь потом чадо :)

  • тт

    тт
    2 часа назад

    А большие диски неужто тоже из НГ ёлки получились?

  • brb

    brb
    1 час назад

    Не. То папу занесло в процессе, видимо.

    А вес у этих кубиков какой, не постесняюсь спросить? Детишки любят кидаться кубиками. И мыть и обрабатывать игрушечки надо, разок в неделю как минимум.

  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    запах наверное дольше сосновый сохранится в доме?)

  • Александр II

    Александр II
    26 минут назад

    Клёво)))

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