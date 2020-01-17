В Благовещенске семья сделала из елки детский конструктор (видео)

Семейная пара из Благовещенска Евгения Нифонтова и Михаил Курлапов сделали из старой новогодней елки конструктор для дочери. Специальных инструментов и умений процесс изготовления конструктора не потребовал: нужны нож и дрель для шлифовки.

О семье и необычном использовании б/у дерева рассказало амурское министерство лесного хозяйства у себя в Инстаграме. «Плюсы очевидны – дерево идеальный природный материал для игрушек, его приятно держать в руках. А запах? Правда, очень приятный? Из такого конструктора можно соорудить целый город и даже ракетоноситель. Так что засучиваем рукава и начинаем мастерить», – добавили в министерстве.

Конструктор рассчитан и на годовалого, и на шестилетнего малыша. Детали получаются разными, не похожими друг на друга. «Это даёт ребенку понимание, что в природе нет ничего одинакового. Нештампованные кубики дарят широкий простор для фантазии и игр», – отмечают создатели конструктора.

Фото: woodtoys_2020