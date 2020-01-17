В Белогорске выяснили, почему родители не водят детей в садик

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске по инициативе главы города Станислава Мелюкова провели социологическое исследование и изучили отношение жителей города к семье и детям, а конкретно проблему посещаемости детских садов. В итоге было выявлено 23 причины, по которым родители не водят детей в садик.

Результаты исследования представили на совещании под председательством главы города с участием заместителей главы, специалистов комитета по образованию, родительской общественности, представителей пенсионного фонда и Роспотребнадзора.

«Комплексное исследование, состоящее из экспертного и массового опроса, позволило выявить все возможные и основные причины, влияющие на установку родителей не водить детей в детский сад, – рассказал эксперт центра изучения общественного мнения «Мониторинг» Герман Желябовский. – На этапе глубинного интервью в экспертном опросе приняли участие руководители и специалисты комитета по образованию, эксперты, заведующие детскими садами, замглавы по социальной политике, глава города. Второй этап состоял из сравнительного опроса целевой аудитории, то есть тех, кто целенаправленно не водит ребенка в детсад, и массовый опрос тех, кто делает как раз наоборот».

Респонденты ответили более чем на 20 вопросов. Касались они демографии, организации работы дошкольного образования, качества жизни, а также семейных ценностей. По итогу исследования выявлено 23 возможных причины «неприводов» детей в детсад.

«Полученные ответы респондентов целевой и массовой аудитории различаются, в некоторых позициях кардинально, – отметил Герман Желябовский. – Можно точно сказать, что в целевой аудитории (то есть среди тех, кто не хочет вести в детский сад) убеждение чаще всего основывается на слухах: мол, одна мама рассказала. Причем та мама, которая сама ребенка в детский сад не водит. Так, к примеру, они обходятся без детского сада, потому что “Дети болеют, а в детском саду вообще будут болеть” или “у ребенка есть аллергия на белок, в садике много молочных продуктов”».

Среди причин также названы такие как “ребенку есть с кем сидеть, например, с бабушкой”, плата за услуги детского сада, а также неудобное месторасположение дошкольного учреждения.

«Одной из причин названа также профессиональная подготовка воспитателей, – добавил эксперт. – Причем в целевой аудитории почти четверть опрошенных убеждены, что имеет место быть непрофессионализм, наказания, унижение детей. А вот те, кто водит в детский сад, на более чем 90 % наоборот уверены в профессионализме. При этом абсолютное большинство отмечали в качестве положительного в посещении детского сада “отдых для родителей, разгрузить свой день, контроль над ребенком, развитие, общение со сверстниками, подготовка к школе. Ребенок в тепле, накормлен, сон вовремя, адаптация в обществе”».

По поручению главы Белогорска все полученные результаты направлены в адрес руководителей детских садов для изучения и принятия мер. Поставлена задача обеспечить системное информирование родительской общественности о необходимости посещения детьми дошкольных учреждений, повышения их социализации и общего развития, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.