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17января
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сегодня, 14:39 2

Для уборки дорог в Амурской области купят машины-пылесосы

Для уборки дорог в Амурской области купят машины-пылесосы
Фото: правительство Амурской области

17 единиц спецтехники для благоустройства городов Амурской области купят в 2020 году. Приобретение и передача в муниципалитеты новой спецтехники для уборки улиц будут проведена в несколько этапов. На первом – обеспечат города. В планах – купить технику для сел.

Пополнение автопарка спецавтохозяйств обсудили на совещании в правительстве Амурской области. Глава региона Василий Орлов поручил приобрести 13 комбинированных дорожных машин и 4 машины-пылесоса. В дальнейшем они будут переданы в муниципальные образования. На покупку планируется направить порядка 100 миллионов рублей. Техническое задание будет составлено к середине февраля.

«В первую очередь акцент необходимо сделать на обновлении автопарка спецтехники в городах области, следом подобная работа будет проведена с сельскими поселениями. В следующем году мы вернемся к обсуждению комплектования техники спецавтохозяйств региона», – сказал Василий Орлов.

Также губернатор поручил рассмотреть возможность покупки машин в лизинг по программе Минпромторга России.

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#ЖКХ #областная власть #транспорт

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    машины -деньгизграждансосы

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    48 минут назад

    месяц на то чтобы сформулировать техзадание,- ну и темпы! Прмнится лет 10 назад по городу ползали несколько пылесосов,вернее пылевентиляторов, которые поднимали пыль, мусор с обочины и большим пыльным облаком покрывали сзади себя улицу, пусть ГСТК поделится "опытом"...

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