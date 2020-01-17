Для уборки дорог в Амурской области купят машины-пылесосы
17 единиц спецтехники для благоустройства городов Амурской области купят в 2020 году. Приобретение и передача в муниципалитеты новой спецтехники для уборки улиц будут проведена в несколько этапов. На первом – обеспечат города. В планах – купить технику для сел.
Пополнение автопарка спецавтохозяйств обсудили на совещании в правительстве Амурской области. Глава региона Василий Орлов поручил приобрести 13 комбинированных дорожных машин и 4 машины-пылесоса. В дальнейшем они будут переданы в муниципальные образования. На покупку планируется направить порядка 100 миллионов рублей. Техническое задание будет составлено к середине февраля.
«В первую очередь акцент необходимо сделать на обновлении автопарка спецтехники в городах области, следом подобная работа будет проведена с сельскими поселениями. В следующем году мы вернемся к обсуждению комплектования техники спецавтохозяйств региона», – сказал Василий Орлов.
Также губернатор поручил рассмотреть возможность покупки машин в лизинг по программе Минпромторга России.
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