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17января
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сегодня, 19:16 0

Поход в бар обернулся для благовещенки уголовным делом

Поход в бар обернулся для благовещенки уголовным делом
Фото: mycitykachkanar.ru/

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой амурчанки. Женщину обвиняли в краже. Она совершила ее в марте 2019 года в баре, расположенном на улице 50-летия Октября.

Будучи нетрезвой, женщина воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдает, и подошла к лежащей на диване куртке, принадлежащей другому посетителю бара. Затем она взяла из кармана куртки мобильный телефон марки Dexp стоимостью 3 550 рублей, а из портмоне вытащила 2 000 рублей, после чего с места преступления скрылась. Ущерб составил 5 550 рублей. Он оказался значительным для потерпевшего.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку обвиняемая на предварительном следствии заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Государственный обвинитель, потерпевшая и защитник не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали полное признание вины и раскаяние в содеянном; уход за престарелым родственником; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, стал рецидив преступлений, а также нахождение подсудимой в момент совершения преступления в состоянии опьянения.

В итоге женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, сообщает горсуд.

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#криминал #происшествия

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