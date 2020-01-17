В Благовещенской больнице за год выполнили больше 10 тысяч хирургических операций

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

За 2019 год в отделениях Благовещенской городской больницы 7 801 больному выполнено 10 153 хирургических операции. В каждом четвертом случае врачи примеряли малоинвазивные технологии (эндоскопические, лапароскопические, лазер). Зарегистрировано 4 постоперационных осложнения.

Все осложнения, по словам врачей, произошли у пациенток отделения септической гинекологии, где вероятность осложнений обоснованно выше за счет воспалительных заболеваний. По словам главврача, в 2019 году сократилось время пребывания пациентов в стационаре.

«Произошло сокращение времени пребывания больных в стационаре. Как до операции – за счет современных и соответственно более быстрых методов обследования, так и после операции – благодаря применению щадящих технологий, которые позволяют пациенту намного скорее восстановиться и вернуться к обычной жизни. При этом надо учесть, что большая часть операций, 5 784, сделана в экстренном порядке», – сказал главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков.

Операции в городской больнице выполнялись врачами 20 подразделений, включая дневной стационар. Основную массу хирургических вмешательств приняли на себя два гинекологических отделения, хирургическое, травматологическое, урологическое и офтальмологическое.

Так, в хирургии было сделано 1 734 операции, 73 % из которых – экстренные. Лишь 476 операций были проведены в плановом режиме. В 556 случаях доктора применяли эндо- и лапароскопические методики. 288 вмешательств выполнены под ультразвуковым и рентгенологическим контролем.

Большую часть операций пациентам с острой хирургической патологией в 2020 году врачи планируют выполнять с помощью лапароскопии.

«При оказании хирургической помощи больным с острой хирургической патологией планируется до 80 % операций выполнять с помощью лапароскопии (в частности, аппендэктомия, холецистэктомия, операции при острой кишечной непроходимости). Планируем также продолжить освоение пункционных методов лечения и диагностики под УЗ-контролем, шире использовать в работе возможности аргоноплазменного и радиочастотного коагуляторов», – сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Благовещенской городской клинической больницы Андрей Роговченко.