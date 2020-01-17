В Благовещенске пенсионерка мерзнет в своей квартире (видео)

77-летняя благовещенка Вера Сливко обратилась в редакцию с просьбой помочь решить проблему с отоплением в её доме. Двухэтажку по адресу: улица Чайковского, 155, два года назад подключили к ТЭЦ, с тех пор батареи в её квартире чуть теплые, уверяет пенсионерка.

Вера Игнатьевна живет в своей квартире с 2000 года. По его словам, никогда не жаловалась на холод. Проблемы начались, когда её дом отключили от местной котельной и подключили к системе центрального теплоснабжения. Сейчас в квартире женщины днем температура чуть превышает десять градусов, а ночью опускается до плюс девяти. Холод стоит и в остальных квартирах на первом этаже.

Чтобы как-то согреться и не заболеть, пенсионерка одевает на себя теплую одежду, кутается в шерстяную шаль, ходит в унтах.У нее работают два обогревателя.

За решением проблемы благовещенка обращалась в «Амурские коммунальные системы», намеревается идти в прокуратуру и отдел по защите прав потребителей.

В пресс-службе мэрии и АКС сообщили, что специалистами «АКС» совместно с представителями управления ЖКХ была проведена проверка температурного режима. Параметры соответствуют установленным нормам. Составлен соответствующий акт. Собственник жилого помещения с информацией ознакомлен. Ситуация находится на контроле. Подробности в материале Альфа ТВ.