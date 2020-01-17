Амурчанин получил условный срок в Хабаровском крае

Житель Амурской области поехал на работу в Хабаровский край. С собой он взял наркотики. В поезде вещество обнаружили и изъяли. Мужчину судили и признали виновным в совершении преступления.

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по двум уголовным делам в отношении приезжего из Амурской области. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере».

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, в августе 2019 года амурчанин сорвал верхушки дикорастущей конопли и изготовил из них наркотическое вещество. Полимерный пакет с наркотиком гражданин хранил при себе, отправляясь на работу. В поезде сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него наркотик.

На суде амурчанин признал вину в совершении преступления и раскаялся. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.