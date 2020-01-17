Гранатометчики Амурского объединения ВВО пройдут спецподготовку с боевыми стрельбами

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края начались специальные занятия с гранатометчиками. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В течение месяца военнослужащие изучат и отработают на практике различные способы применения автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных гранатометов РПГ-7, разработанные на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Гранатометчики освоят теорию тактики применения огневых гранатометных групп и сдадут зачеты по знанию материальной части и особенностям применения штатного оружия. На практическом этапе военнослужащие будут тренироваться в точности боевой стрельбы в сложных погодных условиях.

Кроме того, будут отработаны новые способы группового поражения бронеобъектов, в том числе по преодолению активной защиты современных танков противника и уничтожению других высокоманевренных бронированных целей.

К обучению привлечены свыше 500 военнослужащих. На практический этап стрельб запланировано более 10 тысяч реактивных выстрелов.