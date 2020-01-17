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17января
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сегодня, 12:50 0

Больной раком вдовец из Хабаровска ищет семью для своих детей

Больной раком вдовец из Хабаровска ищет семью для своих детей
Фото: youtube.com

Житель Хабаровска ищет семью для своих детей. Его жена умерла, а он неизлечимо болен. С необычной просьбой мужчина обратился в СМИ.

Как сообщает портал PROkhab.ru, в 2016 году в этой семье из-за онкологического заболевания умерла мать, а теперь рак легких диагностирован у отца двоих детей. Пока у хабаровчанина есть силы, он пытается найти людей, которые позаботятся о его детях. Брата и сестру нельзя разлучать: они очень дружны, любят животных, рыбалку, математику, им нравится проводить время вместе.

«Кругом метастазы. Сколько проживу, не знаю. Состояние ухудшается. Хочется определиться, чтобы дети попали в хорошую семью, чтобы у них были папа и мама», – рассказал журналистам Александр. Он не хочет, чтобы заботы о его детях легли на плечи родственников: «У них там тоже проблемы. А родственникам жены я бы не хотел отдавать детей.

Как отмечает издание, отдел опеки знает об этом, специалисты могут подыскать временных опекунов. При этом из-за неизлечимой болезни, как у Александра, к ним обращаются крайне редко.

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#дети #жизнь #здоровье

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