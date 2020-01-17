На вокзале Шимановска мужчина попал под поезд и лишился ног (видео 18+)

В Шимановске произошел несчастный случай на железной дороге. Мужчину затянуло под двигавшиеся вагоны пассажирского поезда. Это произошло в четверг, 16 января, в 21:14. Пострадавший выжил, у него травматическая ампутация ног.

Как сообщили в инстаграм-паблике kriminal.blg, мужчина попал под поезд № 81 сообщением Благовещенск – Тында. «Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу, большая кровопотеря. Ноги отрезало поездом. При этом мужчина был трезв», – сообщается в описании видеозаписи с места происшествия. Отмечается, что видео прислали подписчики.

Слева в кадре появляется человек, который идет по платформе слишком близко к движущемуся поезду. Касаясь вагонов, мужчина падает и спустя пару секунд оказывается под колесами вагонов, которые протаскивают его на несколько метров.

«16 января 2020 года на железнодорожном вокзале станции Шимановская произошел несчастный случай с пассажиром, – подтвердил начальник отдела по работе со средствами массовой информации службы корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Сергей Харчев. – При прибытии поезда № 081 сообщением Благовещенск – Тында, пассажир, следовавший по маршруту Шимановская – Тында, находился на первой пассажирской платформе. При проследовании поезда по первому пассажирскому пути пассажир приблизился к краю платформы на недопустимое расстояние, выйдя за пределы габаритной полосы безопасности, вследствие чего в 21:14 местного времени был сбит четвертым вагоном с головы, зацепившим его за сумку, находящуюся на плече. В результате пассажира затянуло движущимся составом под колеса поезда, что, по предварительным данным, привело к ампутации ног. Дежурным помощником начальника вокзала была оперативно вызвана скорая помощь, по прибытии которой сотрудниками медицинской бригады пассажир был госпитализирован в ГБУЗ АО "Шимановская больница"».

Как установили специалисты, платформенное хозяйство станции Шимановская находится в удовлетворительном состоянии. Платформы очищены от снега и наледи и посыпаны песком. Полоса безопасности нанесена, как и положено, на расстоянии 0,75 метра от края пассажирской платформы. Освещенность платформы соответствует нормативам.

Также в пресс-службе ЗабЖД добавили, что расследованием обстоятельств произошедшего занимается транспортная полиция.