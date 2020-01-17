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17января
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Амурская область побила «энергетический» рекорд

Амурская область побила «энергетический» рекорд
Фото: pixabay.com

27 декабря 2019 года в Объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования. Также исторические максимумы потребления мощности отмечены 27 декабря в энергосистеме Амурской области и 18 декабря в энергосистеме Якутии.

«(…) 27 декабря обновился исторический максимум потребления электрической мощности в энергосистеме Амурской области: в часы вечернего максимума потребления при среднесуточной температуре минус 30,7 градуса показатель был зафиксирован на отметке 1 467 МВт. Таким образом, на 61 МВт был превышен максимальный уровень предыдущих периодов, достигнутый 5 февраля 2019 года при среднесуточной температуре минус 30,0 градуса», – сообщает филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока.

Рекорд для Объединенной энергосистемы Востока составил 6 709 МВт при прежнем 6 456 МВт, для энергосистемы Якутии – 1 327 МВт при прежнем 1 273 МВт.

«Отмеченные новые значения исторических максимумов потребления электрической мощности в Объединенной энергосистеме Востока и двух региональных энергосистемах объясняются, в первую очередь, ростом нагрузки крупных потребителей – в частности, объектов магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В Амурской энергосистеме сказался также рост потребления золотодобывающих рудников и предприятий угольной промышленности. Увеличение коммунально-бытового потребления, вызванное периодом низких температур наружного воздуха, оказалось важным влияющим фактором в ОЭС Востока и энергосистеме Амурской области», – отметил генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

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#энергетика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 минуты назад



    АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОБИЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» РЕКОРД



    "По очередному повышению тарифов и цен на электроэнергию для местного населения"

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