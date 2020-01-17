За проведением международного хоккейного матча на реке Амур проследят спасатели

На месте проведения хоккейного турнира будут выставлены квадроциклы, снегоходы, пожарные и спасательные автомобили, сообщает амурское управление МЧС. Для трансграничного поединка на льду реки установлены хоккейная коробка, теплые раздевалки и палатки для обогрева.

За победу в турнире поборются детские, юношеские и взрослые любительские команды Россия и Китая. Турнир на приграничной зоне пройдет в четвертый раз – первый в истории международный хоккейный матч на льду реки Амур прошел 14 января 2017 года.

Церемония открытия пройдет с 13:00 до 13:30. Соревнования между детскими командами запланированы с 13:30 до 13:45. Соревнования между юношескими командами – с 13:45 до 14:40. Любительский матч между взрослыми – с 14:45 до 15:35. Затем в 15:40 состоится церемония награждения победителей.

Чтобы игру могли посмотреть все желающие, на набережной планируется организация трансляции матчей на специально установленном экране, информирует пресс-служба мэрии.