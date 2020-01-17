О жестоком обращении с животными амурчане могут сообщить на горячую линию

В Амурской области заработала горячая линия по проблемам, связанным с животными. Специалисты регионального управления Россельхознадзора готовы ответить на вопросы по содержанию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях.

С 1 января 2020 года изменился закон «Об ответственном обращении с животными». Вступила в силу статья 15 «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Положения статьи запрещают деятельность контактных зоопарков в случае, если владельцы не приведут их в соответствие с новыми нормами.

В связи с этим управление Россельхознадзора по Амурской области открыло горячую линию по вопросам, касающимся выявления нарушений при использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Номера телефонов горячей линии: (4162) 226-971 и (4162) 226-959. Обращения принимают с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00, по пятницам – с 8:45 до 16:45, в выходные дни и нерабочие часы горячий номер работает в режиме автоответчика.

В настоящее время в Приамурье работают четыре поднадзорных управлению Россельхознадзора по Амурской области объекта, деятельность которых подпадает под измененное законодательство, информирует ведомство.