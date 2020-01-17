Благовещенцы поставили рекорд по засорам канализационных труб

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Рекордное число вызовов по засорившимся канализациям поступило в январе в «Амурские коммунальные системы». В один из январских дней коммунальщики 16 раз выезжали по обращениям горожан для прочистки труб канализации.

Пик вызовов по засорам случился 9 января. Для сравнения: 11 января поступило 6 звонков. А 1 января на пульт дежурного по водоснабжению и водоотведению АКС поступил только 1 вызов. В среднем в Благовещенске помощь в восстановлении водоотведения ежедневно требуется от 5 до 9 адресатам. Коммунальные проблемы с канализацией появляются только по вине жителей города, пояснили в компании.

«Тряпки, бумага, салфетки, остатки еды, сток со стиральной машины напрямую без уловителя – все это засоряет канализацию. Если мусор ушел в смыв, то это не значит, что засора не будет. Канализационные стоки рано или поздно вернутся назад и затопят не только квартиру нерадивого собственника, но и весь дом», – сообщил Эдуард Уланов, начальник цеха сетей водопровода и канализации компании АКС.

Лучшая профилактика от засоров – это соблюдение правил пользования канализацией. По словам коммунальщиков, в унитаз запрещается бросать бумагу, биоразлагаемые втулки, влажные салфетки, тряпки, рулонные полотенца, целлофан, еду, особенно жирные остатки пищи.

Также запрещено смывать в унитаз любые нерастворимые предметы: крышки, игрушки, лейкопластыри, ватные палочки, строительный материал, наполнители для туалетов домашних животных.

Если засор случился, необходимо перекрыть воду в квартире и сообщить о проблеме в диспетчерскую службу по телефонам: 49-44-55 и 51-88-16.