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17января
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За минувший год амурские семьи использовали 1,5 миллиарда рублей средств маткапитала

За минувший год амурские семьи использовали 1,5 миллиарда рублей средств маткапитала
Фото: rg.ru/

Около 1,5 миллиарда рублей средств маткапитала использовали амурские семьи в 2019 году. Сертификаты за минувший год получили 3 106 амурчанок. В целом за все время действия программы, начиная с 2007 года, маткапитал выдали 58 160 семьям Приамурья. Почти 26 тысяч из них уже полностью использовали средства.

Самым популярным направлением расходования материнского капитала все годы остается улучшение жилищных условий. В 2019 году этим направлением воспользовались более 3 тысяч амурских семей. Из них 1 556 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 675 миллионов рублей, а 1 464 семьи улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств на сумму 558 миллионов рублей.

Помимо этого, в прошедшем году ПФР принял 3 577 заявлений на обучение детей на сумму 153 миллиона рублей, из них 2 288 – на оплату содержания детей в детских садах на сумму 79 миллионов рублей. 1 519 семей на сегодняшний день получают ежемесячные выплаты из материнского капитала, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года. Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей.

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#дети #жизнь

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