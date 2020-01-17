Трети россиян с кредитами не хватило денег на еду

Трети жителей России, у которых есть кредиты (32 процента опрошенных), не хватило денег на еду. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

О трудностях с покупкой одежды заявил 31 процент заемщиков, а тратить без ограничений могут 34 процента россиян с кредитами.

Среди малообеспеченных доля закредитованных (тех, кто тратит на выплаты по кредитам более 30 процентов дохода) выше, чем среди имеющих средний или высокий достаток. Треть семейного бюджета на обслуживание займа тратят 16 процентов взявших его людей, четверть опрошенных на выплаты по кредиту расходуют от 11 до 20 процентов своих финансов, а меньше 10 процентов семейного бюджета на займ закладывает каждый третий россиянин.

Чаще других в России берут кредиты семьи с двумя детьми (50 процентов), матери-одиночки с двумя детьми (51 процент) и с одним ребенком (45 процентов), молодые работающие граждане в возрасте от 25 до 44 лет (41 процент), работающие пенсионеры (36 процентов). Реже всех берут займы неработающие пенсионеры (17 процентов).

Социальную предрасположенность к взятию кредита аналитики связывают с уровнем финансового оптимизма. Об уверенности в том, что они скоро станут богаче, заявили 28 процентов молодых работающих россиян. Среди неработающих пенсионеров таковых оказалось только шесть процентов. Кроме того, на уровень финансового оптимизма влияет занимаемая должность – об ожидании увеличения доходов рассказали 42 процента руководителей и 23 процента работников. В опросе приняли участие 85 тысяч человек – по тысяче человек из каждого региона России, пишет «Лента.ру».

В октябре Национальное бюро кредитных историй сообщало, что среднее значение показателя долговой нагрузки, отражающее уровень закредитованности россиян, выросло впервые за четыре года. Регионами с самым закредитованным населением стали Амурская (30,41 процента), Кировская (29,45 процента) и Оренбургская (28,64 процента) области.