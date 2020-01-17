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17января
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сегодня, 11:19 0

Врачи назвали вредные для сердца продукты

Врачи назвали вредные для сердца продукты
Фото: Photo Mix с сайта Pixabay

Медики назвали 10 продуктов, вредящих главному человеческому органу – сердцу. Специалисты провели масштабное исследование.

В первую очередь негативное влияние на работу сосудисто-сердечной системы могут оказывать продукты из переработанного красного мяса. Это вызвано содержащимся в них консерванте – нитрате натрия. Химическое соединение способствует развитию хронических воспалений, что может привести к атеросклерозу. Кроме того, при жарке продуктов выделяются вещества, вызывающие повышенное отложение холестерина на стенках сосудов.

Также стало известно, что белый хлеб вреден для здоровья. При его употреблении происходит повышение уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета и сердечных нарушений.

На сердечную мышцу также оказывают губительное воздействие готовые супы. В них переизбыток соли. Из-за этого повышается артериальное давление, сообщает «Дни.ру».

Помимо этого, врачи отметили, что энергетические напитки оказывают большую нагрузку на сердце. В них содержится большое количество сахара и кофеина, увеличивающие риск сердечно-сосудистых нарушений.

Помимо перечисленных продуктов вред сердечно-сосудистой системе оказывает фастфуд, газированные напитки, полуфабрикаты, колбасы, майонез.

Ранее специалисты рассказали о том, как сделать питание здоровым за 4 шага.

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#здоровье

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