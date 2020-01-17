На создание авиакомпании в ДФО потратят до 30 миллиардов рублей

Фото: Амур.инфо

На создание дальневосточной авиакомпании по поручению Владимира Путина потребуется от 10 до 30 миллиардов рублей. Назвать ее могут «Дальний Восток».

Предполагается, что деньги на создание авиакомпании будут выделены из Фонда национального благосостояния. Информацию об этом «Известиям» подтвердили в комитете Совета федерации по экономической политике.

Точная сумма, требующаяся на проект, будет зависеть от выбранных маршрутов, сообщил член комитета Совфеда по экономической политике, амурский сенатор Иван Абрамов.

«Для выполнения поручения президента нужно будет от 10 до 30 миллиардов рублей, это будет зависеть от стоимости самолетов. Есть разные варианты, откуда будут брать средства, среди них рассматривается и Фонд национального благосостояния. Сначала мы обеспечим ключевые аэропорты, которые соединят все центры субъектов между собой. Затем будем развивать московское направление. (…) Компанию нужно назвать "Дальний Восток". Закупить можно Sukhoi Superjet 100. Сначала могут быть маршруты с пересадками, но главное, чтобы билеты были дешевле нынешних», – сказал сенатор.

Между тем, в «Ростехе» для будущего перевозчика прорабатывают проект самолета. «Прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест, серийное производство запланировано на 2022 год», – пояснил представитель «Ростеха».

Как сообщало Амур.инфо, Владимир Путин утвердил перечень поручений по созданию авиакомпании для Дальнего Востока. Правительству до 31 января 2020 года предстоит определить, сколько потребуется самолетов, разработать маршруты региональных и местных авиаперевозок, а также оценить потенциальный пассажиропоток. Минтранс России поддержал идею, но с условием – создание авиакомпании должно обойтись без привлечения средств федерального бюджета.

Решение о создании авиакомпании для ДФО обсуждают в экспертной среде. Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко скептически отнесся к появлению еще одной государственной авиакомпании.

«Это будет не первая компания, которая осуществляет перелеты на Дальнем Востоке. С точки зрения рыночной экономики ничем как непроизводительным дублированием это не назовешь. Но много людей получит новую работу», – сказал эксперт.

Перелеты на Дальний Восток, по данным Крамаренко, не стоят дорого, просто дальневосточники получают мало. Поэтому следует начать с повышения доходов населения, чтобы они могли позволить себе купить авиабилеты в другой регион. Если у страны есть экономические проблемы, то, естественно, некоторые виды потребления недоступны всему населению, отметил экономист.