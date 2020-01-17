Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:22 0

В Благовещенске отремонтирован участок с «карты убитых дорог» ОНФ

В Благовещенске отремонтирован участок с «карты убитых дорог» ОНФ
Фото: onf.ru

В Благовещенске отремонтировали участок дороги на улице Ленина – от Первомайской до Набережной. Отрезок, протяженность которого составляет 333 метра, был отмечен на «карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта.

«Власти Благовещенска учли мнение граждан о необходимости ремонта дороги. Участок приведен в нормативное состояние. Выехав на место, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта остались довольны качеством выполненных работ», – отмечает ОНФ.

Общественники отметили, что на проблемном отрезке улицы Ленина строители восстановили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары, отремонтировали внутриквартальный проезд и провели работы по устройству автомобильной стоянки возле дома. На благоустройство было потрачено около 11,7 миллиона рублей.

Вопрос приведения в порядок участка дорожного полотна центральной улицы Благовещенска находился на контроле активистов ОНФ с 2016 года. Именно с этого времени общественникам стали поступать жалобы горожан на ямы, выбоины и грязь в этом месте. По мнению благовещенцев и экспертов Народного фронта, неудовлетворительное состояние дороги значительно затрудняло движение по нему не только легковых автомобилей, но и транспорта экстренных служб – машин скорой помощи, пожарной охраны, что ставило под угрозу здоровье и жизнь граждан.

Общественники обратились к муниципальным властям и в 2017 году дорогу внесли в перечень требующих первоочередного ремонта. Но долгое время все дорожные работы ограничивались лишь выравниванием поверхности полотна с подсыпкой нового материала и уплотнением.

«По оценке наших экспертов, сейчас состояние дороги соответствует требованиям технических нормативов. Визуальный осмотр отремонтированного участка не выявил явных изъянов в работе строителей. Возможно, отдельные недостатки проявятся позже в ходе эксплуатации. Мы будем отслеживать ситуацию и надеемся на активную помощь жителей в проведении общественного контроля, чтобы своевременно с помощью подрядчика устранить недочеты», – пообещала член регионального штаба ОНФ в Амурской области, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Жаккелина Орлова.

Просмотров всего: 339

#строительство #транспорт

распечатать


Происшествия 1

На вокзале Шимановска мужчина попал под поезд и лишился ног (видео 18+)
Экономика 3

На создание авиакомпании в ДФО потратят до 30 миллиардов рублей
Происшествия

В Свободном уличная иллюминация рухнула на автомобиль (фото, видео)
Происшествия 3

В Благовещенске продаются два участка под строительство домов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь