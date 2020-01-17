В Благовещенске отремонтирован участок с «карты убитых дорог» ОНФ

В Благовещенске отремонтировали участок дороги на улице Ленина – от Первомайской до Набережной. Отрезок, протяженность которого составляет 333 метра, был отмечен на «карте убитых дорог» Общероссийского народного фронта.

«Власти Благовещенска учли мнение граждан о необходимости ремонта дороги. Участок приведен в нормативное состояние. Выехав на место, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта остались довольны качеством выполненных работ», – отмечает ОНФ.

Общественники отметили, что на проблемном отрезке улицы Ленина строители восстановили асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары, отремонтировали внутриквартальный проезд и провели работы по устройству автомобильной стоянки возле дома. На благоустройство было потрачено около 11,7 миллиона рублей.

Вопрос приведения в порядок участка дорожного полотна центральной улицы Благовещенска находился на контроле активистов ОНФ с 2016 года. Именно с этого времени общественникам стали поступать жалобы горожан на ямы, выбоины и грязь в этом месте. По мнению благовещенцев и экспертов Народного фронта, неудовлетворительное состояние дороги значительно затрудняло движение по нему не только легковых автомобилей, но и транспорта экстренных служб – машин скорой помощи, пожарной охраны, что ставило под угрозу здоровье и жизнь граждан.

Общественники обратились к муниципальным властям и в 2017 году дорогу внесли в перечень требующих первоочередного ремонта. Но долгое время все дорожные работы ограничивались лишь выравниванием поверхности полотна с подсыпкой нового материала и уплотнением.

«По оценке наших экспертов, сейчас состояние дороги соответствует требованиям технических нормативов. Визуальный осмотр отремонтированного участка не выявил явных изъянов в работе строителей. Возможно, отдельные недостатки проявятся позже в ходе эксплуатации. Мы будем отслеживать ситуацию и надеемся на активную помощь жителей в проведении общественного контроля, чтобы своевременно с помощью подрядчика устранить недочеты», – пообещала член регионального штаба ОНФ в Амурской области, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Жаккелина Орлова.