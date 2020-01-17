В Свободном уличная иллюминация рухнула на автомобиль (фото, видео)

Фото: instagram.com/svbnews

16 января случилось происшествие в Свободном на улице Ленина. Уличная иллюминация рухнула на проезжавший автомобиль. «К счастью, обошлось без жертв», – написал инстаграм-паблик svbnews.

В опубликованном видео о случившемся рассказывает мужчина: «Упала, в общем, гирлянда эта новогодняя (…) на мою машину. Оторвала спойлер, побила мне багажник».

«Сегодня заместителем главы города по ЖКХ подписано распоряжение о проведении служебного расследования по факту, а также организации проверки крепления всех установленных консолей и растяжек на улице Ленина», – прокомментировала пресс-служба администрации Свободного.