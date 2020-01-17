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17января
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сегодня, 10:56 3

В Благовещенске продаются два участка под строительство домов

В Благовещенске продаются два участка под строительство домов
Фото: pixabay.com

В Благовещенске выставят на аукцион два земельных участка. Один из них находится в лесу возле реки Амур, второй – в центре города, на месте одного из сгоревших бараков. Земля предназначена для строительства домов не выше восьми этажей.

Торги пройдут 31 января. «Победители торгов получат возможность заключить договоры аренды земельных участков с правом использования их под жилую застройку в кварталах 71 и 418», – информирует администрация Благовещенска.

Первый участок находится в границах улиц Ленина, Загородной, берегом реки Амур и переулком Пограничный, недалеко от жилого комплекса «Берег удачи». Площадь участка составляет 2 401 квадратный метр, на нем сейчас растут деревья, которые предстоит вырубить, чтобы очистить землю под строительство жилья. Здесь построят дом высотой как минимум пять этажей, но не более восьми: такое условие задано документацией аукциона. При этом застройщик должен частично возместить вред от вырубки деревьев и высадить зеленые насаждения из расчета 16 квадратных метров насаждений на 100 квадратных метров застройки.

Торги начнутся с 2 937 400 рублей. Шаг аукциона составит 88 000 рублей – на такую сумму будет каждый раз увеличиваться цена участка во время торгов.

Второй предмет торгов – земельный участок в районе улиц Амурская – Чайковского – Зейская – Политехническая. Рядом находятся школа № 12 и детский садик № 50. Площадь земли составляет 2 413 квадратных метров. Здесь также разрешено строить многоквартирный дом не ниже пяти и не выше восьми этажей.

Начальная цена – 3 207 900 рублей, шаг аукциона установлен в пределах 96 000 рублей.

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#строительство

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Комментарии
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  • google_Alexey Isaev

    google_Alexey Isaev
    2 часа назад

    Благовещенск и так не самый зеленый город, не нужно вырубать рощу на берегу Амура

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А почему цены почти в 10 раз занижены?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    а можно с видом не на Китай, а на светлое будущее?

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