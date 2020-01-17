Женщина требует 5 миллионов рублей с врачей за смерть сына

В Ростовской области Татьяна Базарова требует взыскать с медиков областной больницы 5 миллионов рублей за смерть ее 16-летнего сына Ивана. Она подала гражданский иск к медучреждению на пять миллионов рублей.

Как сообщает «360», подростку стало плохо 21 декабря 2017 года после того, как он случайно проглотил канцелярский гвоздик.

«Ваня сказал, что взял вместо зубочистки канцелярский гвоздик и случайно его вдохнул», – рассказывала женщина журналистам.

Спустя 20 минут после происшествия, она вместе с сыном приехала в приемный покой местной больницы города Красный Сулин. Оттуда их доставили на скорой в Шахтинскую больницу, где подростку сделали рентген. Затем на той же машине Базаровых отвезли в областную детскую клиническую больницу Ростова-на-Дону.

Там Ивану дважды делали операции по извлечению инородного тела, но достать кнопку не смогли. Состояние подростка серьезно ухудшилось, и 29 декабря он впал в кому.

2 января 2018 года пациент скончался. Спустя месяц следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Расследование продолжается до сих пор.

Известно, что изначально женщина требовала с врачей 2,5 миллиона, но спустя несколько месяцев увеличила сумму в два раза.

В декабре 2019 года сообщалось о мужчине, который случайно проглотил 17-сантиметровую бутылку. Операция по извлечению прошла успешно.