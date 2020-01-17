В Свободненском районе перед Новым годом незаконно вырубили 700 хвойных деревьев
Амурские лесничие в ноябре и декабре 2019 года проверяли законность рубки новогодних деревьев. Было выявлено 37 нарушений в Свободненском, Архаринском, Тындинском, Магдагачинском и Зейском районах.
Самое крупное нарушение произошло в Свободненском районе. Там незаконно срубили 700 хвойных деревьев. Материалы по этому факту переданы в полицию для дальнейшего рассмотрения.
По информации пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, по всем фактам составлены протоколы. Они находятся на рассмотрении в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности области. По результатам будут вынесены постановления о назначении административного наказания, нарушителей оштрафуют.
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