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17января
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сегодня, 10:34 0

В Свободненском районе перед Новым годом незаконно вырубили 700 хвойных деревьев

В Свободненском районе перед Новым годом незаконно вырубили 700 хвойных деревьев
Фото: Амур.инфо

Амурские лесничие в ноябре и декабре 2019 года проверяли законность рубки новогодних деревьев. Было выявлено 37 нарушений в Свободненском, Архаринском, Тындинском, Магдагачинском и Зейском районах.

Самое крупное нарушение произошло в Свободненском районе. Там незаконно срубили 700 хвойных деревьев. Материалы по этому факту переданы в полицию для дальнейшего рассмотрения.

По информации пресс-службы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, по всем фактам составлены протоколы. Они находятся на рассмотрении в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности области. По результатам будут вынесены постановления о назначении административного наказания, нарушителей оштрафуют.

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#закон #природа #происшествия

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