Любимые женщины убитого главы поселка Новобурейский пришли в студию «Простых вопросов»

Женщины ставят под сомнение результаты экспертизы. Они утверждают, что у обоих обвиняемых есть алиби.

«У наших братьев нет никаких мотивов для того, чтобы убить человека. Мой брат в то время был с семьей в Благовещенске, они здесь встречались с друзьями, гуляли по торговым центрам. Все это можно было проверить по записям видеокамер, если бы они сохранились спустя два года», – поясняет Евгения.

«Мой брат, сотрудник Росгвардии, в эту ночь был на дежурстве. То есть он заступил на смену и выехал с напарником на патрульной машине. При этом каждый час они отчитываются на пульт. Это просто нереально», – объясняет Мария.

Прокомментировала Евгения и нашумевшее видео, в котором ее вещи и детей выносят на улицу по приказу бывшего мужа. В семье Новокрещеновых двое детей, старший из которых – инвалид.

«Это действительно было в нашей жизни. В тот момент, когда Андрей вывозил вещи из квартиры, я была с ребенком в Москве на реабилитации. Мне позвонили родственники и сказали, что Андрей выносит вещи. После этого я позвонила ему и спросила, зачем он это делает. Он сказал, что продает квартиру. Я ему говорю: "Ты понимаешь, что детей оставляешь на улице?" Он на это мне ничего не ответил», – вспоминает Евгения.

Как сейчас живут две семьи Андрея Новокрещенова, что именно настораживает женщин в проведенной экспертизе, а также о том, кому сейчас принадлежит почти все имущество убитого, об этом в видео.