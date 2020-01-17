Любимые женщины убитого главы поселка Новобурейский пришли в студию «Простых вопросов»
В Новобурейском прошла серия пикетов в защиту обвиняемых в убийстве главы поселка Андрея Новокрещенова. Пикеты были организованы сестрами обвиняемых – бывшей женой убитого, Евгенией Новокрещеновой, и гражданской женой Марией Татаренко. Они пришли в студию программы, чтобы объяснить, почему, по их мнению, братья невиновны.
Женщины ставят под сомнение результаты экспертизы. Они утверждают, что у обоих обвиняемых есть алиби.
«У наших братьев нет никаких мотивов для того, чтобы убить человека. Мой брат в то время был с семьей в Благовещенске, они здесь встречались с друзьями, гуляли по торговым центрам. Все это можно было проверить по записям видеокамер, если бы они сохранились спустя два года», – поясняет Евгения.
«Мой брат, сотрудник Росгвардии, в эту ночь был на дежурстве. То есть он заступил на смену и выехал с напарником на патрульной машине. При этом каждый час они отчитываются на пульт. Это просто нереально», – объясняет Мария.
Прокомментировала Евгения и нашумевшее видео, в котором ее вещи и детей выносят на улицу по приказу бывшего мужа. В семье Новокрещеновых двое детей, старший из которых – инвалид.
«Это действительно было в нашей жизни. В тот момент, когда Андрей вывозил вещи из квартиры, я была с ребенком в Москве на реабилитации. Мне позвонили родственники и сказали, что Андрей выносит вещи. После этого я позвонила ему и спросила, зачем он это делает. Он сказал, что продает квартиру. Я ему говорю: "Ты понимаешь, что детей оставляешь на улице?" Он на это мне ничего не ответил», – вспоминает Евгения.
Как сейчас живут две семьи Андрея Новокрещенова, что именно настораживает женщин в проведенной экспертизе, а также о том, кому сейчас принадлежит почти все имущество убитого, об этом в видео.
Просмотров всего: 2839
#происшествия #Простые вопросы