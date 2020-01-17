Под Свободным при столкновении крана с автомобилями пострадали пять человек
Под Свободным столкнулись автокран и два автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Как сообщает амурское управление МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 17 января, в 7 часов утра, на 16 километре автодороги «Подъезд к Свободному». В аварии участвовали кран, «Нива» и Toyota Corolla. По предварительным данным, в результате ДТП 5 человек пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося.
По информации очевидцев, на участке дороги, где столкнулись автомобили, серьезно затруднено движение.
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