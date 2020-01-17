Экс-сотрудницу банка в Приамурье будут судить за присвоение 4 миллионов рублей

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Следователи ОМВД России по Сковородинскому району окончили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, бывшей сотрудницы банка. Женщина 1975 года рождения обвиняется в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В ходе предварительного расследования установлено, что, работая в одном из банков Сковородина, женщина, используя служебное положение, на протяжении нескольких лет похищала деньги из финансового учреждения. Хищение выявили сотрудники банка в декабре 2018 года во время контрольного пересчета. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело, свою вину в совершении преступления амурчанка признала.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.