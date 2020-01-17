СМИ назвали Михаила Мишустина автором музыки двух песен Григория Лепса (видео)

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На сайте общества в реестре российских правообладателей указано, что Мишустин Михаил Владимирович является композитором песен «Настоящая женщина» и «Зола», вышедших в 2011 и 2016 году соответственно.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году через газету «Коммерсант» Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: «И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами», –сообщают «Ведомости».

Александр Вулых, автор стихов для песни «Зола», подтвердил изданию, что музыку к ней действительно написал Михаил Мишустин. Представитель певца Григория Лепса Владимир Урюпин в ответ на запрос ТАСС отказался комментировать авторство композиций.

Как сообщало Амур.инфо, 16 января глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин был назначен на пост председателя правительства РФ.