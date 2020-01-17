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17января
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сегодня, 09:42 3

СМИ назвали Михаила Мишустина автором музыки двух песен Григория Лепса (видео)

СМИ назвали Михаила Мишустина автором музыки двух песен Григория Лепса (видео)
Фото: kremlin.ru

Назначенный премьер-министром РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий к Российскому авторскому обществу.

На сайте общества в реестре российских правообладателей указано, что Мишустин Михаил Владимирович является композитором песен «Настоящая женщина» и «Зола», вышедших в 2011 и 2016 году соответственно.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 году через газету «Коммерсант» Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: «И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами», –сообщают «Ведомости».

Александр Вулых, автор стихов для песни «Зола», подтвердил изданию, что музыку к ней действительно написал Михаил Мишустин. Представитель певца Григория Лепса Владимир Урюпин в ответ на запрос ТАСС отказался комментировать авторство композиций.

Как сообщало Амур.инфо, 16 января глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин был назначен на пост председателя правительства РФ.

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#культура #российская власть

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    3 часа назад

    не стал бы премьером, всем было бы валить на этот факт 2 кучи

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    В Сковородине/Амуринфе

    не стал бы премьером, всем было бы валить на этот факт 2 кучи



    Мне и сейчас валить



  • Sanches

    Sanches
    3 часа назад

    Это поди кампания направленная на легализацию доходов бывшего начальника ФНС. У него столько имущества не потому, что он живет на зарплату, она ведь скромная. Он просто пишет песни, композитор! Еще читает лекции и пишет книги, как платить налоги, что б тебе ничего за это не было. Где то это уже было недавно с известным политиком.

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