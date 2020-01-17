В России введут почетное звание «Город трудовой доблести»: обзор прессы

Фото: duma.gov.ru

Новым председателем правительства РФ стал Михаил Мишустин; Дмитрий Медведев по-прежнему возглавляет партию единороссов; «Конек-Горбунок» написал не Ершов, а Пушкин. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Итак, новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. Госдума дала согласие президенту на его назначение – «за» проголосовали 383 депутата. Владимир Путин сразу же после решения нижней палаты подписал соответствующий указ, о чем и рассказывает сегодня «Российская газета». Новый премьер, будучи еще кандидатом на эту должность, заявил, что в правительстве грядут перемены. Правда, на личностях не остановился. Еще пишут о том, что Дмитрий Медведев остался во главе партии «Единая Россия». То есть, тут без перемен.

Вам статья

В России появится новый знак отличия для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Президентский законопроект о введении почетного звания «Город трудовой доблести» в первом чтении приняла Госдума – сообщает главная газета страны.

Еще рассказывается о том, что в Санкт-Петербурге грабители ровно за полминуты ограбили банк. Сообщается, что на их лицах были розовые маски. Правда, сотрудников банка смутили не маски, а автоматы в руках налетчиков.

Очень интересно

Далее – «Российская газета-Неделя», страницы которой сегодня посвящены поэзии. Что и удивило! Обычно первые полосы заняты… Ну, вы понимаете, чем занимают первые полосы газет. А сегодня – и Пушкин, и Грибоедов, и замечательный иллюстратор Пушкина Надя Рушева (девочка с драматической судьбой). Здесь и Цветаева и Пастернак, и Исаковский и Баратынский… Здесь и Башлачев, и Бродский. Здесь и Сент-Экзюпери. И не говорите мне, что он прозаик. Разве «Маленький принц» – это проза?

Сегодняшний выпуск «Недели» – это календарь поэзии. Не знаю, как вы, а я этот номер сохраню.

Полный абзац

И снова о поэзии. «Аргументы неделi» сегодня публикуют интервью с писателем и критиком Владимиром Козаровецким, утверждающим, что сказку про Конька-Горбунка написал не Ершов, а совсем даже Пушкин. Приводятся доказательства. В частности: до «Конька» 18-летний Ершов не написал ни строчки. После «Конька» – слабые стихи. Далее: в тексте ярко выраженные намеки на царя Николая I, явно приударившего за супругой Пушкина. А еще конкретная параллель с Бенкендорфом, а еще завуалированная речь о декабристах, а еще… Короче, надо читать. И это я еще не добрался до раздела об «Онегине» – такое узнаете! Нет-нет, написал-то Пушкин. Но что по этому поводу думали его современники… И кстати, роман «Евгений Онегин» совсем даже и не об Онегине. В общем, читать, читать и читать!

На посошок

Ну и далее о прозе. Прозе нашей жизни. Нет-нет, я не о политике, боже упаси. Я о том, что в ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, что и заметили ее ученики – они как раз гуляли компанией в этом торговом центре. И теперь школьники в классе якобы постоянно обсуждают вкусы преподавательницы и не могут нормально заниматься. «Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», – цитирует «Комсомольская правда» слова матери одного из учеников.

И посетовав на то, что слово «бюстгальтер» никак не рифмуется со словом «учительница», заканчиваю обзор.