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17января
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сегодня, 09:19 6

Мэр Хэйхэ Ма Ли уходит с поста

Мэр Хэйхэ Ма Ли уходит с поста

В Хэйхэ поменяется руководство. Мэр города Ма Ли уходит с поста градоначальника. Он назначен на пост секретаря горкома Хэйхэ. В Китае секретарь горкома имеет больше полномочий, чем мэр города, который является его заместителем.

Секретарь горкома ответственен за идеологический курс развития города, в то время, как мэр больше несет ответственность за хозяйственную и экономическую часть. О том, кто будет назначен на должность мэра Хэйхэ, пока не говорится, сообщает портал Biang.

Решение о перестановках в руководстве сразу нескольких городов провинции было принято в ходе 4-й сессии Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян 13-го созыва, которая завершила работу в Харбине 15 января. Так, другого чиновника администрации Хэйхэ, заместителя секретаря горкома Хэйхэ и одновременно секретаря политико-юридического комитета КПК Сунь Хэнъи, предлагается назначить членом комитета горкома КПК города Харбина.

С 17 по 22 января Организационный отдел комитета КПК провинции Хэйлунцзян собирает мнения членов партии и представителей разных слоев населения о данных перестановках. Затем руководством КПК провинции Хэйлунцзян будет принято окончательное решение. Но, как показывает практика, решения о назначении обычно не отменяются. Пока вышеперечисленные чиновники остаются на прежних должностях.

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#Китай #политика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    интересно когда наша уйдёт?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    только в СИЗО

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    3 часа назад

    бабка бери пример с соседа, или тебя оттуда только вперед ногами

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Вместе с министерствами?"

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    народ вообще дальше заголовка не читает. в первых трех предложениях разъясняется, что он пошел на повышение и стал в Хэйхэ еще главнее, чем раньше)))

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Значит быстрее расстреляют за коррупцию в верхах власти)))"

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