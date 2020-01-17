Амурчане стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020»
Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников, из них шесть – из Амурской области.
Список амурчан-финалистов приводится на сайте «Россия – страна возможностей»:
- – Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Благовещенский государственный педагогический университет;
- – Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»;
- – Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»;
- – Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»;
- – Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
- – Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов.
Также в числе финалистов: 8 человек из Приморского края, 6 – из Хабаровского края, 5 – из Сахалинской области, 3 – из Якутии, 1 – из Магаданской области, 1 – из Камчатского края.
Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.
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