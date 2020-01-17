Амурчане стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020»

Фото: скриншот сайта

Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников, из них шесть – из Амурской области.

Список амурчан-финалистов приводится на сайте «Россия – страна возможностей»:

– Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Благовещенский государственный педагогический университет;

– Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»;

– Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»;

– Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»;

– Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;

– Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов.

Также в числе финалистов: 8 человек из Приморского края, 6 – из Хабаровского края, 5 – из Сахалинской области, 3 – из Якутии, 1 – из Магаданской области, 1 – из Камчатского края.

Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.