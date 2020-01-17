Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:14 1

Амурчане стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020»

Амурчане стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020»
Фото: скриншот сайта

Объявлены имена первых финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Дальневосточного федерального округа. Финалистами стали 30 участников, из них шесть – из Амурской области.

Список амурчан-финалистов приводится на сайте «Россия – страна возможностей»:

  • – Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Благовещенский государственный педагогический университет;
  • – Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), ООО «Гидробетон»;
  • – Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская»;
  • – Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс»;
  • – Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
  • – Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов.

Также в числе финалистов: 8 человек из Приморского края, 6 – из Хабаровского края, 5 – из Сахалинской области, 3 – из Якутии, 1 – из Магаданской области, 1 – из Камчатского края.

Суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.

Просмотров всего: 958

#конкурсы

распечатать


Общество 1

Амурских юристов приглашают на конкурс профессионального мастерства

Общество 6

Назван победитель конкурса на лучшее оформление двора в Благовещенске
Общество

Амурчане привезли первое и третье места с фестиваля ледяных скульптур в Харбине (фото)
Власть

Владивосток открывает серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    32 минуты назад

    Поздравляю! Молодцы! Удачи в финале!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь