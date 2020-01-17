В Амурской области крещенских морозов не будет

Амурские синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение. Холода, о котором говорят народные приметы, ждать не стоит. Год от года в это время периоды сильных морозов сменяются морозами умеренными.

По словам синоптиков, нынешний январь пока в числе умеренно морозных. Среднесуточные температуры практически на территории всей области превышают многолетние нормы на 3-5 градусов. И это несмотря на то, что ночные температуры на севере области уверенно держатся на отметках минус 30...37. На юге области – минус 25... 30, местами столбики термометров опускаются до минус 33...35.

В крещенскую ночь 19 января погодные условия останутся такими же. В субботу, 18 января, небольшой циклонический вихрь по пути своего следования освежит снежный покров в Приамурье легкой порошей.

Днем на севере области термометры покажут минус 18...23, на юге будет минус 13...18, а в Тындинском, Селемджинском районах и на востоке Зейского ожидается не выше минус 23... 28.



В Благовещенске самой холодной ночь 19 января наблюдалась в 1915 году, тогда было минус 41,6 градуса. Самым тёплым день был в 1959 году – всего минус 6.4, сообщается в аккаунте @amurpogoda.