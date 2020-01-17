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17января
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сегодня, 08:03 9

В Амурской области крещенских морозов не будет

В Амурской области крещенских морозов не будет
Фото: http://www.kr74.ru

Амурские синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение. Холода, о котором говорят народные приметы, ждать не стоит. Год от года в это время периоды сильных морозов сменяются морозами умеренными.

По словам синоптиков, нынешний январь пока в числе умеренно морозных. Среднесуточные температуры практически на территории всей области превышают многолетние нормы на 3-5 градусов. И это несмотря на то, что ночные температуры на севере области уверенно держатся на отметках минус 30...37. На юге области – минус 25... 30, местами столбики термометров опускаются до минус 33...35.

В крещенскую ночь 19 января погодные условия останутся такими же. В субботу, 18 января, небольшой циклонический вихрь по пути своего следования освежит снежный покров в Приамурье легкой порошей.

Днем на севере области термометры покажут минус 18...23, на юге будет минус 13...18, а в Тындинском, Селемджинском районах и на востоке Зейского ожидается не выше минус 23... 28.

В Благовещенске самой холодной ночь 19 января наблюдалась в 1915 году, тогда было минус 41,6 градуса. Самым тёплым день был в 1959 году – всего минус 6.4, сообщается в аккаунте @amurpogoda.

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#погода

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Что значит не будет крещенских морозов? Планку у синоптиков перекрыло? -26 -27 на 19-21 числа это не морозы?

  • Врангель

    Врангель
    5 часов назад

    paravis

    Что значит не будет крещенских морозов? Планку у синоптиков перекрыло? -26 -27 на 19-21 числа это не морозы?



    А проруби будут?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    paravis

    Что значит не будет крещенских морозов? Планку у синоптиков перекрыло? -26 -27 на 19-21 числа это не морозы?



    Испытано: после -45-40, даже -35-30 уже тепло...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Будет крещенская жара! )

  • Landyush

    Landyush
    4 часа назад

    А сейчас что? разве не морозы? - 26, -27 тепла что ли?

  • Сашка Т

    Сашка Т
    2 часа назад

    -25 - 27 это не мороз, это тепло после наших декабрьских в тынде

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Не будет морозов - значит не будет Крещения?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Крещенских прорубей не будет что-ли?

    Дак значит нет во льду дыры

    И попы значит не сыры

    А значит нет крещения

    И нету освящения

    И даже провидение

    На святое назначенье

    От святаго мнения

    Заимеем отреченье

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    ayНе будет морозов - значит не будет Крещения?


    Было бы забавно

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