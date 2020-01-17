Сериалы января 2020 года: их точно будут смотреть все!

Обычно январь и февраль – небогатые на сериальные премьеры месяцы. Но 2020 год стал исключением: выходят новинки, продолжения и даже адаптации фильмов. Если мучаетесь вопросом – что новенького глянуть на досуге – эта подборка специально для вас. Мы собрали в ней 5 крутых январских сериалов, которые. по предположениям кинокритиков, станут одними из самых просматриваемых.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Действующий шериф округа Лос-Анджелеса умер, и его должность по закону перешла его заместителю – сержанту Холлистеру. И тут началось самое интересное. Спойлерить не будем, так как часть серий уже вышла.

АВЕНЮ 5

Любите научную фантастику? А посмеяться? А если скажем, что 20 января выйдут серии комедийно-научно-фантастического сериала от HBO «Авеню 5» с Хью Лори в главной роли? Это ведь отличный повод выделить себе время на кинопросмотр! Звезда «Доктора Хауса» вновь управляет большой командой, но уже в космосе. Что из этого вышло – увидим уже через несколько дней.

ЧУЖАК

Любите Стивена Кинга? Тогда этот сериал по одноименному роману для вас. Тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтленда обвиняют в убийстве 11-летнего мальчика. Однако после ареста выясняется, что у мужчины есть железное алиби. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное. К слову, часть серий уже есть в интернете.

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ПИКАР

События сериала развернутся через 18 лет после событий в фильме «Стартрек: возмездие», когда Пикар, по-видимому, и оставил свою карьеру адмирала звездного флота. В целом сюжетная линия до сих пор держится в секрете, но ждать уже не долго: 24 января выйдет первая серия. Предположительно, всего их будет около 10.

ЛИНКОЛЬН РАЙМ: ОХОТА НА СОБИРАТЕЛЯ КОСТЕЙ

В основе этого сериала заложен сюжет романа-бестселлера Джеффри Дивера «Собиратель костей». Главный герой – гений криминалистики, автор множества книг – Линкольн Райм из-за полученных на службе ранений стал инвалидом. Но это не мешает ему помогать детективу Амелии Донаги искать опасного преступника, оставляющего на месте убийств загадки.

Гений против психопата – кто победит, вы сможете узнать, только начав смотреть сериал.