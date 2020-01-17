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Выбор читателей за 16 января

Выбор читателей за 16 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 января.

В Благовещенске объявлен в розыск водитель автобуса «К»

В Благовещенске пассажир получил травмы в салоне автобуса «К». Амурчанин упал при торможении транспорта. При этом автобус скрылся с места происшествия.

Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин

Владимир Путин 15 января провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Президент предложил ему занять должность председателя правительства России.

В России семиклассница забеременела от десятилетнего мальчика

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Полиция проводит проверку.

С Россией что-то случилось: китайцы обсуждают отставку российского правительства

Сообщение об отставке правительства РФ вызвало у интернет-пользователей Китая опасения за стабильность России. Эта новость вошла в топ-10 самых обсуждаемых в китайской соцсети Weibo 15 января. В отставке российского правительства китайские интернет-пользователи увидели попытку Путина укрепить и дополнительно легитимизировать свою власть.

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#Обзор #интернет #СМИ

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