Выбор читателей за 16 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 16 января.

В Благовещенске пассажир получил травмы в салоне автобуса «К». Амурчанин упал при торможении транспорта. При этом автобус скрылся с места происшествия.

Владимир Путин 15 января провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Президент предложил ему занять должность председателя правительства России.

В Красноярском крае 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика. Полиция проводит проверку.

Сообщение об отставке правительства РФ вызвало у интернет-пользователей Китая опасения за стабильность России. Эта новость вошла в топ-10 самых обсуждаемых в китайской соцсети Weibo 15 января. В отставке российского правительства китайские интернет-пользователи увидели попытку Путина укрепить и дополнительно легитимизировать свою власть.