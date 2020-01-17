Гороскоп 17 января: Раки будут напряжены, а Тельцам стоит поберечь себя

Восход Солнца: 08:22

Заход Солнца: 16:57

Солнце в Козероге.

Овен. День неблагоприятный для общения с близкими людьми. Вероятны грубость, невнимательность, непонимание. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений. Рекомендуется смирить бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания. Во второй половине дня отношения стабилизируются.

Телец. День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Вероятны трудности и осложнения в семейных отношениях. Не старайтесь переложить свои заботы на чужие плечи. Развитая интуиция поможет найти выход из кризисной ситуации. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Близнецы. День символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров. Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней.

Рак. Напряженный день. Он будет удачным, если Вы спланируете его заранее. Если у Вас назначена деловая встреча, проведите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вы не сможете принять правильного решения. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь.

Читайте также

Гороскоп 13 – 19 января: Раки проявят целеустремленность, Скорпионам стоит обсудить проблемы с партнером

Лев. Сегодня вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми, которые закончатся не в вашу пользу. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Дева. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. День неблагоприятен для поездок, командировок, путешествий. Мужчинам-Девам следует уделить внимание своему здоровью — в новолуние жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению.

Весы. Ваша темная полоса близится к концу. Этот день посвятите личным делам, благоустройству жилища. Если Вам удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути — успех вам обеспечен.

Скорпион. День отмечен гармонией в семейных отношениях. Супруги почувствуют очередной виток обновления чувств. Вероятны совместные поездки, путешествия. Влюбленные Скорпионы могут строить радужные планы на будущее, которые окажутся вполне осуществимы.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Следите за приметами – сегодня Ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире. Сны могут быть пророческими.

Козерог. Прекрасный день для анализа прошлых поступков, планирования, начала новых дел. День связан с диетой, активными физическими упражнениями, получением информации. Избыток жизненных сил постарайтесь использовать конструктивно, иначе почувствуете их явственный недостаток.

Водолей. Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в сфере профессиональной деятельности. Финансовое положение находится в крайне неустойчивом положении: ваши представления не соответствуют реальному положению дел. Вероятно, любое дело потребует от Вас гораздо больше усилий и времени, чем Вы предполагали, причем результаты могут оказаться более чем сомнительными. В данном случае ваше упорство в достижении цели может обернуться против Водолеев.

Рыбы. По-прежнему велика вероятность обострения хронических заболеваний, опасны физические перегрузки и неоправданный риск. Не исключены проблемы в отношениях с друзьями или соседями, которые могут изменить Ваше настроение к худшему. Постарайтесь не вымещать досаду на домашних.

Астролог: Вальдемар Небоходцев