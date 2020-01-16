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16 января 2020, 23:30 0

Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства

Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства
Фото: lv.sputniknews.ru, Алексей Никольский

Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе, подписанном президентом РФ.

По информации источника РИА Новости, уже сегодня вечером премьер может приехать в Белый дом на встречу с членами кабмина.

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе правительства.

Как сообщало Амур.инфо, после оглашения послания президента Федеральному собранию правительство России подало в отставку. Ожидается, что Дмитрий Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности.

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#российская власть

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