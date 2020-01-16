Депутаты Госдумы поддержали назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ
В Госдуме на пленарном заседании 16 января состоялась процедура дачи согласия на назначение нового премьер-министра РФ. Владимир Путин внес на эту должность, ранее занимаемую Дмитрием Медведевым, кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Народные избранники должны были проголосовать за или против.
Кандидатуру Мишустина представил полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх. Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о правительстве РФ. «Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной думе, – сказал полномочный представитель президента. – Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином цифровизация и информационными технологиями».
После выступил сам Михаил Мишустин, он представил свою программу и ответил на вопросы депутатов. «Работа по национальным проектам должна быть форсирована», – заявил Михаил Мишустин.
Он заверил, что «главы министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития». Михаил Мишустин уверен, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос со стороны парламента, а «открытая конструктивная критика помогает лучше работать». Он отметил, что в случае своего избрания на должность правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной думой.
«Правительство и Государственная дума доказали свое умение работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции», – заявил Михаил Мишустин.
Программа работы нового правительства – это послание президента, сказал он и подчеркнул, что источники для реализации его пунктов есть. Как указал Михаил Мишустин, важно вести активную работу с регионами для выполнения этих задач. Михаил Мишустин считает важным решение задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию приятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации ОПК, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многие другие.
Затем о новом назначении высказались руководители все четырех фракций, а после началось голосование. В итоге народные избранники дали согласие на назначение Михаила Мишустина. За проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, голосов против не было.
Биография
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне – Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году – аспирантуру этого вуза.
В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».
Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».
С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в Россию). До 1995 года – директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах – председатель правления Международного компьютерного клуба.
В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.
С 22 августа 1998 года – заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в эти периоды руководили Борис Федоров, а с сентября 1998 года – Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.
С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).
С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года – руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).
С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).
В 2008-2010 годах – президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».
С 6 апреля 2010 года – руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.
Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).
Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 миллионов 993 тысяч рублей, супруги – 47 миллионов 709 тысяч рублей.
Действительный государственный советник РФ I класса (2010). Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).
Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).
Женат, трое сыновей. Увлекается хоккеем. Также играет на рояле, пишет ТАСС.
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