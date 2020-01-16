Депутаты Госдумы поддержали назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Кандидатуру Мишустина представил полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх. Гарри Минх подчеркнул, что Михаил Мишустин соответствует всем требованиям закона о правительстве РФ. «Михаил Владимирович Мишустин хорошо знаком Государственной думе, – сказал полномочный представитель президента. – Он является действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, он инженер-системотехник. По сути, он с середины 90-х годов занимается тем, что мы сегодня называем термином цифровизация и информационными технологиями».

После выступил сам Михаил Мишустин, он представил свою программу и ответил на вопросы депутатов. «Работа по национальным проектам должна быть форсирована», – заявил Михаил Мишустин.

Он заверил, что «главы министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития». Михаил Мишустин уверен, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос со стороны парламента, а «открытая конструктивная критика помогает лучше работать». Он отметил, что в случае своего избрания на должность правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной думой.

«Правительство и Государственная дума доказали свое умение работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции», – заявил Михаил Мишустин.

Программа работы нового правительства – это послание президента, сказал он и подчеркнул, что источники для реализации его пунктов есть. Как указал Михаил Мишустин, важно вести активную работу с регионами для выполнения этих задач. Михаил Мишустин считает важным решение задач по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию приятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации ОПК, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многие другие.

Затем о новом назначении высказались руководители все четырех фракций, а после началось голосование. В итоге народные избранники дали согласие на назначение Михаила Мишустина. За проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, голосов против не было.

Биография

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне – Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году – аспирантуру этого вуза.

В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

С 1992 года Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (некоммерческая организация, ставившая целью «привлечение западных передовых информационных технологий» в Россию). До 1995 года – директор тестовой лаборатории, в 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Левона Амдиляна, в 1996-1998 годах – председатель правления Международного компьютерного клуба.

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.

С 22 августа 1998 года – заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ. Ведомством в эти периоды руководили Борис Федоров, а с сентября 1998 года – Георгий Боос. 23 декабря 1998 года на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство РФ по налогам и сборам.

С марта 1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. Министерством в этот период последовательно возглавляли Георгий Боос, Александр Починок (с мая 1999 года) и Геннадий Букаев (с мая 2000 года).

С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 года – руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость; упразднено в марте 2009 года).

С 18 декабря 2006 года по 29 февраля 2008 года Михаил Мишустин руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; упразднено в октябре 2009 года).

В 2008-2010 годах – президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. Одним из основателей группы UFG был бывший министр финансов Борис Федоров. В этот же период Михаил Мишустин был научным руководителем Института экономики недвижимости Государственного университета «Высшая школа экономики».

С 6 апреля 2010 года – руководитель Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России). Сменил на этом посту Михаила Мокрецова. Одновременно с октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ.

Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России. Член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка Российской Федерации (2011-2018).

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 18 миллионов 993 тысяч рублей, супруги – 47 миллионов 709 тысяч рублей.

Действительный государственный советник РФ I класса (2010). Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2013) и благодарностью правительства РФ (2016).

Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).

Женат, трое сыновей. Увлекается хоккеем. Также играет на рояле, пишет ТАСС.