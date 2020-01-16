Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», – сообщил ТАСС в четверг, 16 января, источник в Совете Федерации.

Сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию, добавил он.

Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.