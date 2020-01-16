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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая
Фото: regnum.ru/

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года. Сейчас идет работа по порядку его проведения.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», – сообщил ТАСС в четверг, 16 января, источник в Совете Федерации.

Сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию, добавил он.

Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    не пойдём-ну вас на фиг

  • uslon

    uslon
    2 часа назад

    на это и расчитано.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    всё равно нарисуют то что им надо

  • full

    full
    2 часа назад

    Здесь дело не в самом подобии референдума, а в том, что вся выборная система в России самодискредитирована. И весьма печален посыл о главенстве российских законов перед международными. Теперь правды найти уже не удастся в этом коррупционном клубке власти.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Быдлу референдум не положен.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    А для царя и бояр настоящий референдум страшен, как для патриарха кирилла наличие Бога

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Торопятся!!!

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Я не согласен с их правкой. Знаю, что не в наших интересах правка, но за наш счет хотят прописать.

    Не мы предложили, а по чужим правилам всегда мы проиграем.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума.

    Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    "Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, - сказала она "Интерфаксу". - Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".

    В послании Федеральному собранию Путин высказал мнение, что Конституция России в изменениях не нуждается и может прослужить еще долго, но предложил обсудить ряд поправок, которые назвал "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

    В частности, он предложил дать Конституции приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других чиновников правительства, изменить процедуру увольнения судей, ужесточить требования к высшим чиновникам и судьям - лишить их права иметь иностранное гражданство или вид на жительство, и некоторые другие изменения.

    По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

    Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок.

    https://www.interfax.ru/russia/691275

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад



    «До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней»



    Да какой нафиг референдум? Кому он нужен? Народу? Да идите вы нахер, когда это вас мнение народа интересовало?

  • OT

    OT
    1 час назад

    vertex

    Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума.

    Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    "Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, - сказала она "Интерфаксу". - Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".

    В послании Федеральному собранию Путин высказал мнение, что Конституция России в изменениях не нуждается и может прослужить еще долго, но предложил обсудить ряд поправок, которые назвал "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

    В частности, он предложил дать Конституции приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других чиновников правительства, изменить процедуру увольнения судей, ужесточить требования к высшим чиновникам и судьям - лишить их права иметь иностранное гражданство или вид на жительство, и некоторые другие изменения.

    По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

    Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок.

    https://www.interfax.ru/russia/691275



    А почему молчит конституционный суд? Сама власть меняется. Был президен со всеми полномочиям, а теперь основа полномочий по назнчению на должность переходит в госсовет и другая часть по назначению преиьерминистра переходит в госдуму. Это основа Конституционного строя в лице президента и парламента.и эта основа меняется из-за изменения полномочий.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    OT

    vertex

    Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума.

    Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Для утверждения поправок в Конституцию, которые сформулировал и предложил обсудить президент Владимир Путин, будет избран не референдум, а другая форма всенародного обсуждения, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    "Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос, - сказала она "Интерфаксу". - Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется - скорее всего".

    В послании Федеральному собранию Путин высказал мнение, что Конституция России в изменениях не нуждается и может прослужить еще долго, но предложил обсудить ряд поправок, которые назвал "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

    В частности, он предложил дать Конституции приоритет над международным правом, расширить полномочия Госдумы в назначениях премьер-министра и других чиновников правительства, изменить процедуру увольнения судей, ужесточить требования к высшим чиновникам и судьям - лишить их права иметь иностранное гражданство или вид на жительство, и некоторые другие изменения.

    По словам президента, вынесенные на обсуждение поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит могут быть утверждены парламентом в рамках действующей процедуры через принятие соответствующих конституционных законов.

    Однако он предложил провести "голосование граждан страны" по всему пакету поправок.

    https://www.interfax.ru/russia/691275



    А почему молчит конституционный суд? Сама власть меняется. Был президен со всеми полномочиям, а теперь основа полномочий по назнчению на должность переходит в госсовет и другая самть по назначению преиьерминистра переходит в госдуму. Это основа Конституционного строя в лице президента и парламента.и эта основа меняется из-за изменения полномочий.



    "Спрут"

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Конституцию,как гулящую девку. Захотел-так повернул,захотел-эдак. Тьфу!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Аликантене пойдём-ну вас на фиг


    Твоими же словами:своей неявкой вы помогаете едросам!Многоникий трушебот,от меня не скроешься.И ты побежишь впереди всех,когда ваш глава партии скажет "надо"!А он-скажет!

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    какой такой глава?за кого хотим за того и голосуем-ты вообще на выборы не ходишь

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Аликантекакой такой глава?за кого хотим за того и голосуем-ты вообще на выборы не ходишь


    Это ты призываешь к саботажу.Но повторюсь,как скажет глава твоей партии,так и сделаешь!Он ранее поддержал Медведева,так ты за него горой вместе с татупедом стоял,и ничего,и тут сбегаешь:)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Труша будете наказывать карающим мечом?"

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Сегодня бОльше не кормлю.Досвидос,многоникий юный сторонник лдпр:)))

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    ваше мнение никому не интересно-продолжайте изрыгать желчь

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Идиотия неизлечима"

  • OT

    OT
    59 минут назад

    Кого только не привлекли для написания Конституции. Это Клишас и его все знают, а вот атаман Долуда каким боком туда вписан? Этот хочет казачество считать отдельным народом и получить военизированые силовы права, чтоб вершить насилие, как он сам говорит, "шатаются тут какие-то посторонние в какойто местности" т.е. хватать их и в подвал. и будет он похлеще известного бандита Цаповяза.

  • vertex

    vertex
    51 минута назад

    OT

    Кого только не привлекли для написания Конституции. Это Клишас и его все знают, а вот атаман Долуда каким боком туда вписан? Этот хочет казачество считать отдельным народом и получить военизированые силовы права, чтоб вершить насилие, как он сам говорит, "шатаются тут какие-то посторонние в какойто местности" т.е. хватать их и в подвал. и будет он похлеще известного бандита Цаповяза.



    "Очередные дармоеды, при Цеповязе, в Кущёвке, где все ветви власти коррупцией повязаны были и силовые структуры всё знали и пикнуть не могли, казаки сцали и срались под себя, якобы ничего не знали во всех станицах"

    "У Клишаса, ясно дело не на него оформленную недвижимость за границей нашли и счета в оффшорах"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    30 минут назад

    ямщик



    «До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней»



    Да какой нафиг референдум? Кому он нужен? Народу? Да идите вы нахер, когда это вас мнение народа интересовало?



    Абсолютно верно! Просто голосовалку на сайте кремля запилят и хватит для народа.

    Всё, расходимся по домам. Референдум отменяется.

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Ну правильно. Чего не сделаешь, чтоб при троне и короне остаться.

  • ямщик

    ямщик
    7 минут назад

    ay

    Ну правильно. Чего не сделаешь, чтоб при троне и короне остаться.



    Да, похоже, что вся суета направлена на сохранение власти Путина на неопределенно долгое время.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 минуты назад

    ямщик

    ay

    Ну правильно. Чего не сделаешь, чтоб при троне и короне остаться.



    Да, похоже, что вся суета направлена на сохранение власти Путина на неопределенно долгое время.



    Ну так само собой. У него более не осталось легальных способов переизбраться. Рокироваться с Димноном не вариант. Ему в то время будет 72 года (плюс 6 лет Димоновских). Белорус послал его с "союзным государством". Остается только переписывать Конституцию под себя.

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