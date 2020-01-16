Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируют провести до 1 мая
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года. Сейчас идет работа по порядку его проведения.
«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», – сообщил ТАСС в четверг, 16 января, источник в Совете Федерации.
Сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. Совет Совфеда на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию, добавил он.
Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.
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