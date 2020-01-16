Изменения в программе маткапитала должны увеличить спрос на рынке жилья

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей уже при рождении первенца, а за второго ребенка маткапитал повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом саму программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.

«Такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам "Дом.РФ", нововведения затронут около 1,3 миллиона российских семей», – отмечается в релизе.

В результате, по мнению специалистов, недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья. Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства, говорится в сообщении.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года – Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.