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16января
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сегодня, 19:54 7

Изменения в программе маткапитала должны увеличить спрос на рынке жилья

Изменения в программе маткапитала должны увеличить спрос на рынке жилья
Фото: spb.urbanus.ru/

Расширение программы материнского капитала обеспечит дополнительный спрос на рынке жилья на 6 миллионов квадратных метров в год. Об этом говорится в сообщении компании «Дом.РФ».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей уже при рождении первенца, а за второго ребенка маткапитал повысить до 616 тысяч 617 рублей. При этом саму программу маткапитала глава государства предложил продлить до конца 2026 года.

«Такие меры окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России. По подсчетам "Дом.РФ", нововведения затронут около 1,3 миллиона российских семей», – отмечается в релизе.

В результате, по мнению специалистов, недвижимость смогут приобрести семьи, ранее не имевшие такой возможности, а части семей это позволит сделать выбор в пользу более комфортного и просторного жилья. Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства, говорится в сообщении.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года – Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Увеличение спроса и предложения на рынке жилья приведет к повышению сбалансированности и устойчивости жилищного рынка страны, жилье станет более доступным для граждан, а у девелоперов появятся новые возможности для реализации проектов жилищного строительства, говорится в сообщении.

    Увеличение спроса на рынке жилья приведет к повышению цен на эти самые проценты. Уже частично привело.

    В центре, в муравейнике, в черновой, 90-95 т.р. за 1 кв. м.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    ну кто б сомневался-жадный Синьков снова нагреет себе руки

  • P.N.

    P.N.
    1 час назад

    2 процента уже всё увеличили и спрос и цены. А вот что делать остальному населению, кто не попадает под эти рамки? Ведь только домик на 17 с такими реформами будет доступен.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    50 минут назад

    Труша читайте, он об этом толкует постоянно и весьма доходчиво.

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    49 минут назад

    Фефелов Иван

    Труша читайте, он об этом толкует постоянно и весьма доходчиво.



    На ночь читать или с утра?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    47 минут назад

    full

    Фефелов Иван

    Труша читайте, он об этом толкует постоянно и весьма доходчиво.



    На ночь читать или с утра?



    В любое удобное время.

  • full

    full
    14 минут назад

    Фефелов Иван

    full

    Фефелов Иван

    Труша читайте, он об этом толкует постоянно и весьма доходчиво.



    На ночь читать или с утра?



    В любое удобное время.



    Для меня удобное время настанет, когда айкью господина депутата достигнет хотя бы уровня детского сада.

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