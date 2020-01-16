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16января
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сегодня, 19:39 0

Пневмония из Китая добралась до Японии

Пневмония из Китая добралась до Японии
Фото: pixabay.com

В японских аэропортах усилят контроль за состоянием прибывающих в страну пассажиров. На территории островного государства зарегистрирован первый заболевший пневмонией нового типа. Об этом рассказал министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

«Примем все возможные меры», – заявил Кадзуёси Акаба. По его словам, минтранс в решении этого вопроса будет тесно сотрудничать с руководством местных аэропортов и морских гаваней.

Как пишет «Российская газета», инфицирование коронавирусом нового типа было зарегистрировано на территории японской префектуры Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в этом регионе. В начале января мужчина посетил город Ухань в КНР и после возвращения в Японию почувствовал недомогание. Пациента в скором времени госпитализировали. Местные врачи быстро поставили его на ноги и 15 января выписали из больницы.

После этого случая кабинет министров Японии усилил изучение информации о пневмонии нового типа. В частности, в канцелярии премьер-министра при кризисном штабе был учрежден отдел по сбору соответствующих данных.

Изначально пневмония нового типа была выявлена в Китае. Там сообщили о вспышке в городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту на территории Поднебесной зафиксирован 41 случай заболевания, один из которых привел к смерти человека. Шестеро пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Позже одна заболевшая новым вирусом была обнаружена на территории Таиланда. Речь идет о 61-летней женщине, прилетевшей из Ухани в Бангкок. На данный момент ее здоровью ничто не угрожает.

Пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос относительно возможности вируса передаваться от человека к человеку. Об этом говорят и во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

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#здоровье #Китай #происшествия

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