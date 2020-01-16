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16января
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В Амурской области поднялись в цене бензин и дизельное топливо

В Амурской области поднялись в цене бензин и дизельное топливо
Фото: LORI

По данным амурского УФАС, с 6 по 12 января в Приамурье розничные цены на бензин и дизельное топливо не поднимались. Повышение произошло 15 января. Дороже стал бензин и ДТ у одной из компаний.

Амурское УФАС России еженедельно мониторит оптовые и розничные цен на нефтепродукты в регионе. Согласно проведенному анализу, за отчетную неделю цены на бензин марок А-76 (80), АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остались без изменений.

Позже, 15 января, при осуществлении ежедневного мониторинга антимонопольным управлением зафиксирован рост цены на 0,2 рубля за литр топлива на бензин всех марок и дизельного топлива у одной из компаний. Так, по новой цене бензин марки АИ-92 стоит 44,05 рубля, АИ-95 – 46,60, дизельное топливо – 50,25.

Информация о росте цен рассматривается УФАС на предмет обоснованности такого повышения.

Что касается оптовых цен на бензины марок А-80, АИ-92, АИ-95, то за отчетную неделю у всех поставщиков они остались без изменений. Амурским УФАС России зафиксирован рост оптовой цены за тонну дизельного топлива у одной из вертикально-интегрированных компаний. Повышение стоимости в процентном выражении составило 0,77 % к уровню цены предыдущего отчетного периода.

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#транспорт #цены

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