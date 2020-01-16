В Приамурье из-за незаконной продажи алкоголя наложено штрафов почти на 14 миллионов

На горячую линию минэкономразвития Приамурья в 2019 году поступило 85 обращений от амурчан, благодаря которым специалисты выявили более 50 фактов незаконной реализации алкоголя. Это продажа без лицензии, торговля в многоквартирных домах и объектах общественного питания.

«К счастью, граждане не остаются равнодушными в вопросах нарушений, которые касаются алкогольной сферы. Каждому звонку и обращению, уделяется особое внимание. После поступления сообщения людей, проводится соответствующая работа. В ходе сбора обратной связи, удается оперативно выявлять повторные случаи нарушений, если таковые имеются», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Татьяна Величко.

В 2019 году сотрудниками министерства экономического развития и внешних связей было проведено 36 контрольных закупок, из которых только 4 были без выявленных нарушений. Возбуждено 115 административных дел, привлечено 46 юридических лиц, 36 должностных лица и 33 индивидуальных предпринимателя. Общая сумма начисленных штрафов в прошлом году составила более 13,5 миллиона рублей.

Информация о любых нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции принимается в рабочее время по номеру горячей линии 8914-538-39-80 и круглосуточно по адресу электронной почты department@economy.amurobl.ru.