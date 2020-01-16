В России стали дороже автомобили с пробегом

Автомобили на вторичном рынке России стали дороже. Аналитики считают, что на это повлияла сниженная покупательская способность россиян, которые не могут позволить себе новый транспорт.

Средняя цена за транспортное средство на вторичном рынке выросла на 2,4 % уже в 2019 году – до 580 000 рублей. При этом есть регионы, где это значение превышает общероссийское, например, в Башкирии увеличились цены сразу на 15 %. В Санкт-Петербурге средняя стоимость авто превышает отметку в 710 000 рублей.

Но по этим ценам на вторичке предлагают автомобили, состояние которых позволяет эксплуатировать их без дополнительных денежных вложений. Купить транспортное средство по такой стоимости из автосалона практически невозможно.

Лидерство на вторичном автомобильном рынке занимает отечественный производитель Lada, который удерживает долю в размере 17,5 % от числа всех перепроданных транспортных средств. Второе место у компании Toyota, показатель которой 7 %, следом идут Volkswagen и Nissan, пишет CAR.RU.